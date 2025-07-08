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 | Selahattin Demirel

Bakan Yumaklı yarını işaret ederek uyardı! Herkesten 6 kurala uymasını istedi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hava sıcaklıklarının artacağını belirterek kritik bir uyarıda bulundu. Yumaklı "Ülke genelinde çok yüksek sıcaklıklar gözlemlenecek. Bu da orman yangını riskini daha üst seviyeye çıkarıyor. Kurallara uyalım, uymayanları uyaralım" ifadelerini kullanarak yangınların önüne geçecek 6 kuralı sıraladı.

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Bakan Yumaklı yarını işaret ederek uyardı! Herkesten 6 kurala uymasını istedi
KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
08.07.2025
saat ikonu 22:46
|
GÜNCELLEME:
08.07.2025
saat ikonu 22:50

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, yarın itibarıyla ülke genelinde çok yüksek sıcaklıkların görüleceğini hatırlatarak orman yangınlarına karşı tedbirli olma uyarısında bulundu.

Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeşil Vatan’ımızın korunması ve yaşatılması hepimizin en büyük sorumluluğu ve önceliği olmalıdır. Meteorolojik verilere göre yarın ülke genelinde çok yüksek sıcaklıklar gözlemlenecek. Bu da riskini daha üst seviyeye çıkarıyor." ifadelerini kullanarak vatandaşları uyardı.

Bakan Yumaklı yarını işaret ederek uyardı! Herkesten 6 kurala uymasını istedi

Yumaklı'nın, paylaşımında kullandığı ifadelerin devamı şu şekilde:

"Yangınlarla mücadelemizde aktif olarak kullandığımız İHA’larımız, hava filomuz, kara araçlarımız ve tecrübeli orman kahramanlarımızla bizler sahada en zorlu şartlara hazırız. Gelin hep birlikte önlemlerimizi artırarak Yeşil Vatanımıza sahip çıkalım. Doğada yaşayan canlıların yaşam alanlarını koruyalım. Yangınlara müdahale gücümüzle değil hiç yangın çıkmaması ile gururlanalım.

Bakan Yumaklı yarını işaret ederek uyardı! Herkesten 6 kurala uymasını istedi

YAPILMASI GEREKENLERİ SIRALADI

Bir kez daha hatırlatalım: Anız yakmayalım, Ormanlık alanlarda ateş yakmayalım, izmarit atmayalım, atıkları doğaya değil, çöp kutularına atalım, biçerdöver ve balya makinelerinde su tankeri ve yangın söndürme cihazı bulunduralım, en küçük bir duman gördüğümüzde 112’yi hemen arayalım. Kurallara uyalım, uymayanları uyaralım" ifadelerine yer verdi.

https://x.com/ibrahimyumakli/status/1942647984514097371

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