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Bakan Yumaklı'dan denetim personeline bayram sürprizi! 'Şoför lazım dediler geldim'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda denetim ekipleriyle birlikte denetime çıktı. Ekip aracını da Bakan Yumaklı kullandı. Bakan Yumaklı ayrıca işletmelere de karekod uyarısında bulundu. Bakan Yumaklı işletmelerdeki karekod uygulamasının son tarihini 28 Temmuz olduğunu duyurdu.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.06.2025
saat ikonu 14:38
|
GÜNCELLEME:
05.06.2025
saat ikonu 14:43

Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde denetimlerini sıklaştırdı. Bayramda çok tüketilen ürünlere yönelik yapılan denetim ekibine bu sefer Bakan Yumaklı da eşlik etti.

Bakan Yumaklı'dan denetim personeline bayram sürprizi! 'Şoför lazım dediler geldim'

“ŞOFÖR LAZIM DEDİLER BEN DE GELDİM”

Kendilerine Yumaklı’nın eşlik edeceğinden habersiz olan Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli gıda denetçileri şoför koltuğunda Bakan Yumaklı’yı görünce şaşırdı.

Ekiplere “Şoför lazım dediler ben de geldim” diyen Yumaklı, personel ile birlikte denetimin yapılacağı işletmeye hareket etti.

Personel ile sohbet eden Yumaklı, denetimler hakkında bilgi aldı.

Bakan Yumaklı'dan denetim personeline bayram sürprizi! 'Şoför lazım dediler geldim'

“BİZ DE BAKANI TANIYORUZ” DEYİN

Denetimde karşılaştıkları olaylar hakkında soru soran Yumaklı’ya, “Bazen birileri arama, birilerine ulaşma, birilerini tanıdığını göstermeye çalışanlar da oluyor.” cevabı üzerine Yumaklı, “O şekilde telefon açıp bir tanıdığının olduğunu göstermek isteyenlere siz de ‘Tamam siz kimi tanıyorsunuz bilmiyoruz ama biz de Bakanı tanıyoruz’ diye söyleyin.” ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı'dan denetim personeline bayram sürprizi! 'Şoför lazım dediler geldim'

Denetimlerdeki asıl amacın uygunsuzluk tespit edip ceza kesmek olmadığını vurgulayan Yumaklı, amaçlarının vatandaşın güvenilir gıdaya ulaşması olduğunun altını çizdi.

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Sıkça Sorulan Sorular

İbrahim Yumaklı kimdir ve nerelidir?
İbrahim Yumaklı, (d. 1969, Kastamonu) Türk bürokrat ve siyasetçi. 4 Haziran 2023'ten beri Tarım ve Orman Bakanı olarak görev almaktadır.
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