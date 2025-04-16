Bakan Yumaklı'dan zirai don' açıklaması! Erdoğan talimat verdi: Destek ödemesi yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai don afeti sonrası hasar tespit çalışmalarının başladığını söyledi. 34 ilin afetten etkilendiğini belirten Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üreticilere destek olunması için talimat verdiğini belirtti. Gıda sıkıntısı yaşanacağı yönündeki spekülasyonlara da tepki gösteren Yumaklı, "Kaotik bir ortam oluşturmanın kimseye faydası yok. Bunlar sorumsuz açıklamalar" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'de son 5 günde yaşanan hava sıcaklıklarındaki ani değişiklikler sonucu meydana gelen zirai don afetinden 34 ilin etkilendiğini açıkladı. Afetten etkilenen illerden Malatya'da incelemelerde bulunduktan sonra gazetecilere konuşan Bakan Yumaklı, üreticilere verilecek destekle ilgili de açıklamalarda bulundu.

Bakan İbrahim Yumaklı'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

SPEKÜLASYON YAPANLARA TEPKİ

"Buradan bakanlığımızın yaptığı açıklamaların dikkate alınmasını istirham ediyorum, genel geçer şeyler söyleyerek insanların kafasını karıştırmanın anlamı yok. İşte 'mahvolduk', 'ülkemizde gıda problemi olacak' gibi açıklamalar sorumsuz açıklamalardır. Meyve gruplarında, etkili oldu bazı yerlerde çok fazla etkili oldu bazı yerlerde çok az etkili oldu. Türkiye'de gıda anlamında kaotik bir ortamın oluşturulmasının kimseye bir faydası yok.

ZİRAİ DON 34 İLİ VURDU

Bir ilin içerisinde bazı ürünler yüzde 80-90 etkili olduğu da oldu bazı ürünlerde çok az etkili olduğu da oldu. 2014 yılında da benzer bir don hadisesi oldu, onun bundan farkı Mart ayı gibi olduğu için orada sebzede de etki etmiş ama şimdi sadece bu büyük oranda meyve gruplarına etki etmiş bir husus. 34 ilimiz bu zirai dondan farklı oranlarda etkilendi.

DESTEK ÖDEMESİ YAPILACAK

Sigortası olanların ödemesi tespitin ardından hemen yapılacak. Sigortası bulunmayan üreticilerimiz için de desteğimiz olacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Sayın Cumhurbaşkanımıza oluşan durumu arz ettim. Her zaman olduğu gibi üreticimizin yanında olmakla ilgili hiçbir tereddüt yaşamadan derhal talimat verdi.

Üreticilerimize büyük geçmiş olsun diliyorum. Arkadaşlarımız hep yanlarındaydı ama Malatya ile birlikte dondan etkilenen diğer illeri de en kısa zamanda ziyaret edeceğiz.

'YARISINI DEVLET HİBE EDİYOR"

Tarım sigortasının poliçe bedelinin yüzde 70'ini devlet karşılıyor. Eğer don vb. hadiseler için koruma araç gereçleri kullanmak istiyorsanız bunların yarısını devlet hibe olarak veriyor. Eğer bunları kullanıyorsanız yaptığınız yaptırdığınız tarım sigortasının da yüzde 25 ile 35 arasında poliçe bedelinde indirim yapılıyor. Yani bütün amaç emeğin garanti altına alınması.

BAKAN YUMAKLI'DAN ÜRETİCİLERE ÇAĞRI

O yüzden buradan tekrar istirham ediyorum bütün üreticilerimize. Lütfen tarım sigortası TARSİM'i yaptırın."