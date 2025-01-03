Bakanlar kurulu değişiyor! Cem Küçük'ten yeni kabine hakkında flaş bilgiler

03 Ocak 2025 15:00 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 15:00

Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar kurulu Haziran 2023 yılında kuruldu. Farklı değişikliklere imza atılan son kabinin en dikkat çeken ismi ise Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan olmuştu. Son günlerde gündeme gelen Bakanlar kurulunda değişikliğe gidileceği yönündeki iddialar iyice konuşulmaya başlandı. Yeni Bakanlar kurulu hakkında ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Tgrthaber.com'a konuşan Cem Küçük çarpıcı mesajlar verdi. İşte detaylar...

Son günlerde gündemden düşmeyen yeni kabine kurulu hakkında konuşan Gazeteci Cem Küçük isim vererek değişmeyecek bakanları sıraladı. Tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel'e konuşan Küçük, Cumhurbaşkanı Erdoğan​'ın yeniden adaylığı konusunda da kritik mesajlar verdi.

KABİNEDE DEĞİŞİKLİK YAPILACAK!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabinede bir değişikliğe gideceği gözüküyor. Geçmişe baktığımızda da özellikle 2018 yılında yeni sistemin devreye girmesiyle birlikte, kabine de hiç beklenmedik değişiklikler gerçekleştirildi. Şunu ifade etmek isterim ki, kabine de bir revizyon yapılacak ama Hakan Fidan​, Mehmet Şimşek, Cevdet Yılmaz, Yaşar Güler ve Murat Kurum değişmeyecektir.

Suriye'de yaşananlar, dış politikada başarılı adımlar, terörle mücadeledeki kararlılık ve depremden sonra yeni şehirlerin oluşturulması gibi kritik adımlar atan bakanlar, kabine değişikliğinden etkilenmeyecek.

Diğer bakanlar arasında 2 bakanda değişebilir bir bakanda değişebilir ve ya hiçbiri değişmeyebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan 1.5 yıllık performansları değerlendirecek. Değerlendirmelerin sonunda kabine revizesi yapabilir.

"BERAT ALBAYRAK KABİNEYE DÖNMEYECEK!"

Son dönemde ortaya atılan Hakan Fidan İçişleri Bakanı olacak iddiaları tamamen asılsızdır. Zira Hakan Fidan'ın formatı Dışişlerine uygun.

Yıllar boyu MİT Başkanlığı yaptı şimdi de dış politikada attığı başarılı adımlar bize gösteriyor ki Hakan Bey Dışişleri Bakanı olarak devam edecek.

Sosyal medyada ve ya çeşitli gazetelerde ortaya atılan Berat Albayrak kabineye geri dönecek ve Dışişleri Bakanı olacak yönündeki iddialar ise tamamen asılsız. Dışişleri değil herhangi bir bakanlığa gelirse bile sürpriz olur.

"ERKEN SEÇİM 2027 TARİHİNDEN ÖNCE OLMAZ!"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylık süreci için erken seçim kararı alınması gerekiyor. Eğer böyle bir yola girilecekse 2027 yılından önce böyle bir karar alınmaz. Zira şu anda ekonomi iyi durumda değil. Asgari ücret olsun emekli maaşları olsun istenilen seviyeye gelmedi.

Ekonominin düzeltilmesi için atılan adımların da henüz meyvesi alınmadan erken seçim kararı alınmaz. Suriye meselesi de burada önemli bir husus. Suriye'de atılan adımların da muhakkak olumlu geri dönüşleri olacak ama şu an için erken.

O yüzden erken seçime gidilecekse 2027 tarihinden önce bu karar alınmaz.