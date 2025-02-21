Bakanlar Kurulu değişmeyecek iddiası! Cem Küçük'ten flaş kulis bilgisi

Uzun süredir Türkiye’nin gündeminde olan kabine değişikliği için flaş bir kulis bilgisi daha geldi. Tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel’e konuşan Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük; Bakanlar Kurulunda bir değişiklik beklemiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı kadroyla yola devam edecektir.’ Şeklinde konuştu.

AK Parti 23 Şubat Pazar günü Ankara’da büyük kongresini gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tek genel başkan adayı olacağı kongrede, parti yönetiminde büyük bir değişimin olacağı beklenirken, Bakanlar Kurulunda bir değişiklik olmayacağı iddia edildi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından yeni kabineyi kuran Erdoğan, bu süreçte çeşitli isimleri değiştirerek yoluna devam etti.

Erken seçim tartışmalarının yaşandığı bu süreçte muhalefet ısrarla erken seçim isterken, AK Parti kurmayları ise; ‘Bizim gündemimizde erken seçim yoktur.’ Diyerek kapıları kapattı.

KABİNEDE DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK!

Pazar günü gerçekleşecek olan AK Parti kongresi öncesinde bu gece Resmi Gazete’de yeni kabinenin açıklanacağı da iddia edilmişti.

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, Tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel ile yaptığı görüşmede; Kabinenin değişeceğini düşünmüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan mevcut Bakanlar Kurulu ile yoluna devam edecektir.’ Dedi.

Bakanlar Kurulunda bir değişiklik olup olmayacağı konusu ilerleyen günlerde netlik kazanacak.