Bakanlık down sendromlu çocuk için devreye girdi: Oyun alanı için karar verildi

Ankara'da down sendromlu küçük çocuk oyun alanına kabul edilmedi. Tepki çeken olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hem destek sağladı hem de işletme hakkında nefret suçu kapsamında suç duyurusunda bulundu. Etimesgut Belediyesi de işletme için devreye girdi.

Ankara Etimesgut’ta 7 yaşındaki down sendromlu çocuğun bir oyun alanına alınmaması üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Aileyle görüşen ekipler çocuğa psikososyal destek sağlarken, ilgili işletme hakkında “nefret ve ayrımcılık” suçu kapsamında suç duyurusunda bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, olayın sosyal medyada gündem olmasının ardından il müdürlüğü ekiplerinin derhal devreye girdiği ve çocuğun ailesiyle görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Çocuğa yönelik destek sürecinin başladığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, “Tüm çocuklarımızın eşit haklara sahip olduğunu ve ayrımcılığa karşı sıfır tolerans ilkemizle hareket ettiğimizi yineliyor, süreci yakından takip edeceğimizi kamuoyuna bildiriyoruz” denildi.

Etimesgut Belediyesi yapılan incelemenin ardından işletmeyi mühürlediğini açıkladı.