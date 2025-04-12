Avcılar’da vahşet! 19 yaşındaki genç sığındığı iş yerinde bıçaklandı

İstanbul Avcılar’da akşam saatlerinde çıkan kavgada 19 yaşındaki Faruk Keser, kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Korkunç olay saat 21.30 sıralarında Yeşilkent Mahallesi 221. Sokak’ta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kalabalık bir grubun saldırısına uğrayan Faruk Keser, can havliyle bir işletmeye sığındı. Ancak saldırganlar peşini bırakmadı; iş yerinin içine girerek Keser’i kalbinden bıçaklayıp kaçtılar.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Keser, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olay yerinin yakınındaki Kıvırcık Ali Parkı’nda üzerlerinde kan izleri bulunan 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında Mehmet G. (19), Abdülkadir A. (19), Oğuzhan S. (24), Mahir D. (25), Selçuk A. (26), İsmail A. (20), Yunus A. (22) ve Ömer Faruk A. (23) yer alıyor.