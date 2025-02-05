Bakanlık gıda skandallarını tek tek ifşa etti! Sucuğun içinden çıkanlar mide bulandırdı
Tarım ve Orman Bakanlığı taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Çay, süt ürünleri, sucuk, zeytinyağı, baharat, pide gibi ürünlerin içerisinden çıkanlar şoke etti. Yapılan incelemeler sonucunda sucuğun içinde tavuk kafası, baklavanın içinde ise ay çekirdeği tespit edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor. "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde yer alan listeye yeni gıdalar eklendi. Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş olan listeye 34 ürün sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesine ise 1 ürün daha ilave edildi.
SUCUĞUN İÇİNDEN TAVUK KAFASI ÇIKTI
Adana'da 'En tatlı börek' adlı işletmenin baklavasından çıkanlar şaşkına çevirdi. Fıstıklı özel baklava olarak satılan ürünün içinden ay çekirdeği çıktı.
Ebrar Et ve Et Ürünleri'nin 'Yavuzoğlu' markalı ısıl işlem görmüş tavuk sucuğunda ise Sakatat (Baş eti) tespiti yapıldı.
Listede en çok ise hamburger köftesinde sakatat olarak kalp, kıymalı pidede kanatlı eti ve fıstıklı baklavada ay çekirdeği çıkması dikkat çekti.
BAKANLIK TEK TEK İFŞA ETTİ
YAKUPAĞA MANGALCIM markasına ait ısıl işlem görmüş piliç sucukta mekanik ayrılmış kanatlı eti
DNC BAGET GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-BAGET BURGER KINIKLI ŞB. Firmasına ait dana hamburger köftesinde (çiğ) sakatat (kalp)
EFEKÖY GIDA marka taze yağlı lor peynirinde bitkisel yağ
AZRA marka sade yoğurtta bitkisel yağ ve nişasta
EN TATLI BÖREK-TÜLİN YÜCESOYLU firmasına ait fıstıklı özel baklavada ay çekirdeği
DOĞAKÖY marka soğuk sıkım naturel sızma zeytinyağına (erken hasat) tohum yağları karıştırılması
BİZİM YAĞCI marka naturel sızma zeytinyağı (5L) tohum yağları karıştırılması
OLİVA MALİA marka Ayvalık erken hasat soğuk sıkım natürel sızma zeytinyağına (500 ml) daha düşük kaliteli zeytinyağı karıştırılması
ZEYTİNADA marka natürel sızma zeytinyağına (5 Lt) tohum yağları karıştırılması tespiti
AZM AYVALIK marka taş baskı soğuk sıkım natürel sızma zeytinyağına (5 lt) tohum yağları karıştırılması
İPEKYOLU BAHARAT marka kekikte yabancı madde
GEZGİNCİ BAHARAT marka kekikte yabancı madde
ITIR marka acı pul biberde domates
YEŞİLÇAY marka yeşilçay az yağlı taze beyaz peynirde yağ oranının düşük olması
SÜTTANESİ marka tam yağlı taze kaşar peynirinde yağ oranının düşük olması
ANADOLU CİHANGİR marka yağlı taze beyaz peynirde yağ oranının düşük olması
KILINÇ marka tam yağlı taze beyaz peynirde (17kg) yağ oranının düşük olması
TRAKYA BADE ELA marka tam yağlı taze eritme peynirde bitkisel yağ tespiti
SEFA SÜT ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ. Marka tam yağlı olgunlaştırılmamış beyaz peynirde yağ oranının düşük olması
ÜG ÜNAL SÜT ÜRÜNLERİ marka tam yağlı taze kaşar peynirde yağ oranının düşük olması
VAKFIKEBİR marka yarım yağlı taze çörekotlu ayçekirdeği ve mısır çeşnili eritme peynirinde bitkisel yağ ve nişasta
ÖZLÜCE TAM marka yağlı taze kaşar peynirde (1000 g) yağ oranının düşük olması ve bitkisel yağ
GÜNKAŞ marka tam yağlı taze kaşar peynirde (1000 g) bitkisel yağ ve nişasta
ÖZLÜCE TAM marka yağlı taze kaşar peynirde (1000 g) bitkisel yağ ve nişasta
GÜNKAŞ marka tam yağlı taze kaşar peynirde (1000 g) bitkisel yağ
SAR KEBAP-MELİHA POLAT firmasına ait çiğ dana etinde (terbiyeli) kanatlı eti
DEVECİOĞLU ESNAF LOKANTASI-MUSTAFA AYDIN firmasına ait kıymalı pide harcında kanatlı eti
ERADGN GIDA SANAYİ VE TİCARET İHRACAT İTHALAT LİMİTED ŞİRKETİ-ROTA CAFE firmasına ait hamburger köftede kanatlı eti
MEŞHUR PİDE SALONU-MERYEM KOÇER firmasına ait kıymalı pidede (pişmiş) kanatlı eti
ŞANLI ASPAVA-AYHAN KALELİ firmasına ait çiğ lahmacun harcında (dana eti) kanatlı eti ve sakatat (taşlık)
YAVUZOĞLU marka ısıl işlem görmüş tavuk sucukta sakatat (baş eti)
KASAPOĞLU KASAP marka ısıl işlem görmüş sucukta kanatlı eti
SAF NATURAL BAL marka süzme çiçek balı Bingöl yöresi taklit veya tağşiş
ASLANPETEK marka süzme yonca balında taklit veya tağşiş
Öte yandan sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesinde ise CAN ACAR BAHARATLARI marka pul biberde gıdada kullanımına izin verilmeyen boya çıktı.