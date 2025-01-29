Bakanlık yeni gıda skandallarını ifşaladı! Peynir ve zeytinyağında büyük hile
Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığa zararlı ve taklit ürünler listesini güncelledi. Bozulmuş ve değiştirilmiş gıda sayısı 189’a çıkarken, taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 963’e ulaştı. Pide iç harcında kanatlı eti ve sakatat tespit edilirken, tereyağı, zeytinyağı ve kaşar peynirde sahtecilik yapıldığı ortaya çıktı.
Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada sahtecilik yapan hilekarları ifşa etmeye devam ediyor. Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesi yayınlandı. Listede markalar, ürünler ve uygunsuzluk açıkça belirtilirken gıdada yapılan hileler de ortaya kondu.
Bakanlığın 29 Ocak 2024 tarihli olarak yayınladığı yeni listede çok sayıda ürün çeşidi ve marka yer aldı. Listede çok sayıda üründe yapılan uygunsuzluk tek tek tespit edilerek paylaşıldı. Buna göre; zeytinyağına tohum yağları karıştırıldığı, pide iç harcında kanatlı eti ve sakatat tespit edildiği görüldü.
PEYNİRDE AYNI HİLE
Çok sayıda markanın tam yağlı kaşar peynirinde yağ oranının düşük olduğu belirlenirken benzer şekilde taze beyaz peynirde de yağ oranının düşük olduğu kaydedildi.
Tereyağında ise bitkisel yağ ve süt yağı harici yağ tespit edildi.
İŞTE BAKANLIĞIN LİSTESİNDEKİ O MARKA VE ÜRÜNLER