Hileli gıda listesi | Tarım ve Orman Bakanlığı yine ifşaladı! 3 meşhur lahmacuncu listede: İçine neler koymamışlar ki

12 Aralık 2024 11:32 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 11:52

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahtekarlarını ifşa etmeyi sürdürüyor. 3 meşhur lahmacuncu, "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine girdi.

Köfteci Yusuf'tan sonra bir marka daha ifşa oldu! Bakın içinden ne çıktı...

Köfteci Yusuf'tan sonra bir marka daha ifşa oldu! Bakın içinden ne çıktı...

Tarım ve Orman Bakanlığı​, insan sağlığını tehlikeye düşürecek; "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesini güncelledi. Bu kez listede Türk mutfağının vazgeçilmez lezzeti Lahmacun​ vardı...

LAHMACUNCULAR LİSTEYE GİRDİ

Türk vatandaşların çoğunlukla tercih ettiği lahmacuncular listeye girdi. Lahmacunun içine "Tek tırnaklı eti", "Kanatlı eti", "Sakatat" konulduğu tespit edildi.



'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesinde yer alan lahmacuncu isimleri şu şekilde;

"Beğendik Lahmacun ve Etli Pide Pişiren Fırın, PTT 2 Kebap ve Lahmacun Salonu, Yeşil Köşe Kebap ve Lahmacun Salonu, Gaziantep Kebap Salonu, Kebapçım, Koç Kasap Restaurant, Kardeşler 2 Pide Lahmacun ve Lavaş Salonu, Öz Derya Börek Lahmacun, Urfa Yörem Pide Lahmacun, Efes Pidecisi"

ŞÜPHELENDİĞİNİZDE ALO 174'Ü ARAYIN

Yetkililer, şüpheli gıdaların tespiti halinde ALO 174 hattını arayarak ihbarda bulunmaları konusunda vatandaşlara çağrıda bulunmaya devam ediyor.