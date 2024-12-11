Köfteci Yusuf'tan sonra bir marka daha ifşa oldu! Bakın içinden ne çıktı...

11 Aralık 2024 13:17 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 13:41

Türkiye'nin 2024 yılında en çok konuştuğu konulardan biri, gıda sektörüyle ilgili skandallar oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı, hem markaları hem de ürünleri tek tek ifşalayarak listelerini güncellemeye ve kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Köfteci Yusuf'tan sonra güncellenen son listeye ünlü bir köftecinin daha eklenmesi dikkat çekti.

Tarım ve Orman Bakanlığı​, denetimler sonrasında sakıncalı gıda ürünlerini internet sitesinde paylaşmaya devam ediyor. Liste sürekli güncelleniyor ve her gün yeni şaşırtıcı markalar ekleniyor. Köfteci Yusuf'un yol açtığı kriz sonrası, bir başka köfte markası daha skandalın içine girdi.

İKİ LİSTE TAKİP EDİLİYOR

Bakanlık sitesinde "Sağlığı Tehdit Eden Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" başlıkları altında, satılan şüpheli ürünleri paylaşıyor. Her geçen gün bu listelere yeni markalar ekleniyor ve vatandaşlar, sağlığı hiçe sayan bu markaları yakından takip ediyor.

BİR KÖFTECİ DAHA LİSTEYE GİRDİ

Son güncellenen listede, Köfteci Yusuf’un ardından bu kez Kazan Köfte markasının haşlanmış köftesi de yerini aldı. Bu ürün, "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine girdi. Yapılan denetimlerde, Kazan Köfte'nin haşlanmış köftesinde soya tespit edildi.

İDDİALARI YALANLADI

Kazan Köfte ise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bağımsız Laboratuvar sonuçları Kazan Köftenin yüzde 100 dana eti olduğunun ispatıdır. Karalamalar için hukuki süreç başlatılmıştır."