Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye'de gıda güvenilirliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda birincil üretimden tüketiciye kadar tüm aşamalarda resmi kontroller gerçekleştiriliyor.

HABERİN ÖZETİ Bakanlık halkın sağlığını tehdit edenlere acımadı: 2 bin 345 ürün ifşa edildi Türkiye'de gıda güvenilirliğini sağlamak amacıyla birincil üretimden tüketime kadar tüm aşamalarda resmi kontroller gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz yıl 39 gıda kontrol laboratuvar müdürlüğü, Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü toplam 256 bin 339 numuneyi analiz etti. 81 ilde ilk defa eş zamanlı olarak 300 bin sektörel gıda denetimi gerçekleştirildi. Yeni gıda kamuoyu duyurusu sistemiyle 2 bin 345 parti ürün, taklit, tağşiş veya sağlığı tehlikeye düşürebilecek nitelikte olması nedeniyle kamuoyuna duyuruldu. Bakanlığın resmi gıda kontrolü sayısı geçen yıla göre 35 bin 827 artarak 1 milyon 365 bin 585'e ulaştı. ALO174 Gıda Hattı'na yapılan başvuruların tamamı sonuçlanarak 9 bin 158 başvurunun sonucuna göre cezai işlem uygulandı. ALO174 WhatsApp İhbar Hattı'nda sonuçlandırılan 9 bin 390 başvuru için 958 başvuruya cezai işlem gerçekleştirildi.

Bakanlık verilerine göre 39 gıda kontrol laboratuvar müdürlüğü, Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü, geçtiğimiz yıl 256 bin 339 numuneyi analiz etti.

Diğer yandan İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’nün yeni hizmet binasında da bu yıl numune kabulüne başlanılması planlanıyor. Ayrıca Hatay Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’nün yeni hizmet binası inşaatına başlanırken, deprem bölgesindeki gıda güvenliği ve kontrol sisteminin güçlendirilmesi için de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

300 BİN SEKTÖREL GIDA DENETİMİ

Bakanlık tarafından rutin denetimlerin yanı sıra risk esaslı, şikayet üzerine ve izlenebilirlik esaslı denetimler yapılıyor. İlave olarak, gıda işletmelerinin ilgili mevzuatça belirlenen teknik ve hijyenik gerekliliklere ve kanun tarafından tanımlanan işletmeci sorumluluklarına uygunluklarının doğrulanması amacıyla 81 ilde ilk defa eş zamanlı olarak 300 bin sektörel gıda denetimi gerçekleştirildi.

RİSKLİ 2 BİN 345 ÜRÜN TESPİT EDİLDİ

Yeni gıda kamuoyu duyurusu sistemiyle, 2 bin 55 taklit veya tağşiş yapılmış, 290 da sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıda maddesi olmak üzere 2 bin 345 parti ürün, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" internet sitesinden kamuoyuna duyuruldu. Söz konusu sistemle 2024 sonu itibarıyla, 880 taklit veya tağşiş yapılmış, 180 de sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıda maddesi olmak üzere 1060 parti ürün ilan edilmişti.

Ayrıca, Bakanlığın resmi gıda kontrolü sayısı geçen yıl 2024'e göre 35 bin 827 artarak 1 milyon 365 bin 585'e çıktı. Bu denetimlerde 33 bin 680 idari para cezası uygulanırken, 593 dosya savcılığa iletildi.

9 BİN 158 BAŞVURUNUN SONUCUNA GÖRE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

​Tüketicilerin gıda güvenilirliği ile ilgili her türlü ihbar ve şikayette bulunabilmesi, iletişimin tek merkezden yönlendirilmesi amacıyla kurulan ALO174 Gıda Hattı'na da vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

ALO174 Gıda Hattı'na 2024'te 108 bin 484 başvuru yapılırken, bu sayı 2025'te 149 bin 72'ye yükseldi. Hatta yapılan başvuruların tamamı sonuçlanarak 9 bin 158 başvurunun sonucuna göre cezai işlem uygulandı.

Söz konusu dönemde ALO 174 WhatsApp İhbar Hattı'nda 9 bin 390 başvuru oluşturulurken, bu başvuruların tamamı sonuçlandırıldı ve 958 başvuru için cezai işlem gerçekleştirildi.