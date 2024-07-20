Bakanlık harekete geçti! Konya ve Samsun'daki işçi intiharlarına inceleme

20 Temmuz 2024 16:52 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 16:55

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında çıkan haberlerde; Konya'nın Emirgazi İlçe Belediyesinde çalışan bir işçimiz ile Samsun'un Çarşamba ilçesinde çalışan bir işçimizin iş yerinde baskı ve mobing'e uğraması nedeniyle intihar ettiği iddiaları yer almaktadır.

Her iki olayla ilgili gerekli incelemelerin yapılması için müfettişlerimizi görevlendirdik. Bakanlık olarak her zaman emeğin ve emekçimizin yanında duruyoruz. Konuyu yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

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