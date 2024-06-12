İzmir'de mide bulandıran çocuk istismarı: Bakanlık harekete geçti!

12 Haziran 2024 21:51 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 21:58

İzmir’in Narlıdere ilçesinde mahalle kahvesinde başlayan 13 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismar skandalına birçok kişi dahil oldu. Skandalı her duyan çocuğa dehşeti yaşatırken bakanlık derhal harekete geçti.

"MAĞDUR ÇOCUK ANNESİNE TESLİM EDİLDİ"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İzmir'deki çocuk istismarına ilişkin basın açıklaması yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında İzmir'de 13 yaşındaki bir çocuğun istismara uğradığı şeklinde ortaya çıkan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Söz konusu olayın emniyet birimlerine intikal etmesiyle birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı ekipler ivedilikle harekete geçmiştir. Suç duyurusunun ardından adli işlemler başlatılmış olup, acil koruma kararı çıkarılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda danışmanlık ve sağlık tedbiri kararıyla mağdur çocuk annesine teslim edilmiştir. Çocuğun her türlü ihtiyacının karşılanması için ailenin Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetimizden faydalandırılması kararı alınmıştır." denildi.

YAYIN YASAĞI BAŞVURUSU YAPILDI

Bakanlık avukatlarının davaya müdahil olduğu belirtildi. Açıklamanın devamında, "Çocuğun üstün yararı ilkesi ve tekrar örselenmesinin önüne geçmek için savcılığa konuyla ilgili çıkan haberlere yönelik erişimin engellenmesi, yayın yasağının getirilmesi ve soruşturma dosyasına gizlilik kararı verilmesi için başvuruda bulunulmuştur. Suçluların en ağır cezayı alması için dava sürecinin sonuna kadar takipçisi olacağını kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadelerine yer verildi.