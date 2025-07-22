Bakanlık 'sit alanı' dedi, CHP'liler doğa katliamını savundu

İstanbul Arnavutköy’deki önemli doğal alanlardan biri olan Mavigöl ve çevresi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde CHP’li üyelerin oylarıyla alınan kararla döküm sahası olarak ilan edildi. Karar kamuoyunda yoğun tepki çekerken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün sit alanı kararına dayanarak Arnavutköy Belediyesi sürece müdahil oldu. Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Mavigöl’e giderek bakanlığın durdurma kararını İBB ekiplerine bizzat iletti.

“DOĞAL DEĞİL, YAPAY BİR GÖLET” SAVUNMASI

Yaşanan bu gelişmelerin ardından konu Arnavutköy Belediye Meclisi'nde gündeme geldi. Mecliste konuşan CHP Grup Başkanvekili Ayhan Örs, Mavigöl’ün “doğal değil, yapay bir gölet” olduğunu savundu. Gölette “balık yaşamadığını” ileri süren Örs, “Biliyorsunuz, o gölün kimseye bir faydası yok, burası Arnavutköy’e bir katkı sağlamaz. Mevcut göl yalnızca toprak dolgusu ile rehabilite edilebilir” diyerek alınan kararı savundu. Örs’ün bu açıklamaları hem meclisteki üyeler hem de kamuoyunda sert tepkiyle karşılandı.

"BÖLGE HALKI TARAFINDAN BENİMSENMİŞ BİR GÖL"

CHP grubunun açıklamalarına cevap Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Hamdi Demirhan'dan geldi. İBB Meclisi'nden geçen kararın toplamda 20 farklı döküm noktasını kapsadığını hatırlatan Demirhan, "Biz kalan 19 alana itiraz etmedik. Ancak Mavigöl farklı. Burası yaklaşık 30 hektar büyüklüğünde, doğal kaynaklarla beslenen, bölge halkı tarafından benimsenmiş bir göl. Tarım İl Müdürlüğü burada yıllardır yavru balık bırakıyor, oluşmuş bir ekosistem var" ifadelerini kullandı.

2022 YILINDAKİ KARARI HATIRLATTI

2022 yılında Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından gölün "öneri sulak alan" olarak tescillendiğini, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün 10 Temmuz 2025 tarihli yazısıyla da bölgenin "potansiyel doğal sit alanı" içinde yer aldığının resmen bildirildiğini aktaran Demirhan, "bundan sonra yapılacak tüm işlemler için müdürlükten görüş alınması gereklidir" ifadelerinin yer aldığını vurguladı. Konuşmasının devamında Mavigöl'ün geçmişte de benzer tehditlerle karşı karşıya kaldığını hatırlatan Demirhan, "İBB, daha önce de burayı mezarlık alanı yapmak istemişti. O zaman da karşı çıktık. Şimdi döküm sahası ilan edilmek isteniyor. Bırakın doğamız, geleceğimiz bizim olsun. Gelin, hep birlikte bu alanı koruyalım" çağrısında bulundu.

"DOĞAL EKOSİSTEMİN BULUNDUĞU BU ALANA BİRLİKTE SAHİP ÇIKMAMIZ GEREKİYOR"

Demirhan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burası Arnavutköy'e, özellikle Bolluca'ya mal olmuş, doğal kaynaklarla beslenen bir göl. Su sporları yapılabilecek, doğal piknik alanı olarak değerlendirilebilecek bir yer. Gelin, burayı birlikte projelendirelim. Siz de muhalefet olarak bu sürece destek verin. Çünkü bilim insanlarının bile kabul ettiği, oluşmuş bir doğal ekosistemin bulunduğu bu alana birlikte sahip çıkmamız gerekiyor."

"BU KAMYON YIĞININDAN, HAFRİYAT YIĞININDAN KURTULALIM"

CHP'li meclis üyelerinin bu sözlerine tepki gösteren AK Parti Meclis Üyesi Ercan Döner ise bölge halkının görüşlerini kürsüye taşıdı. Döner, "Halk artık buna tepki vermiş durumda. Devamlı hafriyat araçlarının geçmesi, devamlı yolların bozulması, akşama kadar Bolluca'nın içinde hafriyat araçları geçiyor. Tüm esnaflar da bundan mağdur durumda. Vatandaş da mağdur durumda. Gelin hep birlikte hareket edelim. Hepimiz burada yaşıyoruz. Gelin orayı doldurmayalım. Rehabilite edilecekse farklı yolları var bunun ya. Etrafını çevirelim, ağaçlandıralım, orman haline getirelim ama gölü koruyalım. O esintiyi, o güzelliği, yani o fotoğraf karesinde çıkacak durumu koruyalım orada. Hep birlikte koruyalım. Bunun kim olduğunun önemi yok. Hem de hep birlikte vatandaşın mağdur olmuş olduğu bu kamyon yığınından, hafriyat yığınından kurtulalım. Bolluca halkı orasının bir hafriyat sahası alanını istemiyor. İnelim hep birlikte Bolluca'ya soralım. Diyelim ki buranın hafriyat sahası olmasını kabul ediyor musunuz?" dedi.

ALINAN KARARA VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Mavigöl'ün döküm sahası ilan edilmesine tepki gösteren Yunus Emre Özdemir isimli vatandaş, "1999 yılından bu yana Bolluca'dayım. Biz yirmi beş yıldır buradayız. Bu göl bizim çocukluğumuz, nefesimiz. Balık var, kuş var, piknik yapıyoruz. Bir tarafı doğa, bir tarafı neredeyse çöl. Şimdi bu doğayı da yok etmeye çalışıyorlar. Buna karşıyız. Bolluca halkı olarak döküm sahası istemiyoruz" dedi. İbrahim Yılmaz isimli vatandaş ise, "Orası döküm sahası olmasın. Ağaçlar dikip banklar koyun, insanlar gelsin dinlensin. Boğazköy'de kamyon yüzünden insanlar öldü. Arnavutköy'e bu kamyonlar bir daha girmesin" diye konuştu. Arnavutköy Belediyesi, Mavigöl ve çevresine yönelik doğa tahribatını durdurmak için hem sahada hem de meclis düzeyinde yürüttüğü süreci kararlılıkla sürdürüyor.