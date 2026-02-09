Menü Kapat
TGRT Haber
Gündem
 Nalan Güler Güven

Bakırköy Belediyesi’nde rüşvet operasyonu! Otel sahibinden para isteyen zabıta memuru tutuklandı

Bakırköy Belediyesi’nde görevli bir zabıta memuru, bir otel sahibinden "ruhsat işlemleri" karşılığında rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bakırköy Belediyesi’nde rüşvet operasyonu! Otel sahibinden para isteyen zabıta memuru tutuklandı
Ruhsat işlemleri için bir otel sahibinden aldığı iddiasıyla gözaltına alınan Bakırköy Belediyesinde görevli memuru tutuklandı.

OTEL SAHİBİNİN ŞİKAYETİYLE BAŞLADI

Bakırköy Belediyesinde zabıta memuru olarak görev yapan B.Y.'nin Bakırköy'de bir otelin sahibi olan A.İ.'den ruhsat işlemleri için rüşvet aldığı iddia edilmişti. Yapılan tespitler üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılmıştı.

Bakırköy Belediyesi’nde rüşvet operasyonu! Otel sahibinden para isteyen zabıta memuru tutuklandı

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Soruşturma kapsamında Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne verilen talimat doğrultusunda şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan zabıta memuru B.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

