Bakırköy Belediyesi’nde rüşvet operasyonu! Otel sahibinden para isteyen zabıta memuru tutuklandı

Ruhsat işlemleri için bir otel sahibinden rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan Bakırköy Belediyesinde görevli zabıta memuru tutuklandı.
Bakırköy Belediyesinde zabıta memuru olarak görev yapan B.Y.'nin Bakırköy'de bir otelin sahibi olan A.İ.'den ruhsat işlemleri için rüşvet aldığı iddia edilmişti. Yapılan tespitler üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne verilen talimat doğrultusunda şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan zabıta memuru B.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.