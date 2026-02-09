Menü Kapat
TGRT Haber
Gündem
Buca Belediyesi ve yapı denetim firmasına yönelik rüşvet soruşturmasında 7 kişiye tutuklama kararı

İzmir Buca Belediyesi ve bir yapı denetim firmasına yönelik düzenlenen "rüşvet" ve "usulsüz ruhsatlandırma" operasyonunda adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Buca Belediyesi ve yapı denetim firmasına yönelik rüşvet soruşturmasında 7 kişiye tutuklama kararı
İzmir'de Buca Belediyesi ve bir yapı denetim firmasına yönelik "" ve "usulsüz ruhsatlandırma" iddialarıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 7'si tutuklandı.

USULSÜZ RUHSATLA HAKSIZ KAZANÇ İDDİASI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, Buca ilçesinde faaliyet gösteren bir yapı denetim firması sahibi ve çalışanlarının Buca Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü personeline rüşvet verdikleri veya aracılık ettikleri iddia edildi. Mevzuata aykırı yapı ve planların usulüne uygunmuş gibi gösterilerek ruhsat alındığı ve haksız kazanç elde edildiği suçlamasıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

Buca Belediyesi ve yapı denetim firmasına yönelik rüşvet soruşturmasında 7 kişiye tutuklama kararı

TUTUKLANANLARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden Buca Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü İ.B., belediye memuru C.B., belediye büro işçileri C.Ş. ve G.P., belediyede görevli mühendis M.G. ile yapı denetim firması sahibi C.S. ve firma çalışanı S.K. tutuklanırken, 19 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Buca Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme! 26 şüpheli adliyede
Buca Belediyesi'ne yolsuzluk ve rüşvet soruşturması! Çok sayıda gözaltı kararı
#tutuklama
#rüşvet
#Buca Belediyesi
#Usulsüz Ruhsatlandırma
#Yapı Denetim Firması
#Gündem
