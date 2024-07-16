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Bakırköy E-5 kenarı Atatürk Havalimanı bölümünde yangın çıktı! Yol trafiğe kapatıldı

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
16 Temmuz 2024 21:45 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 22:20
Bakırköy E-5 kenarı Atatürk Havalimanı bölümünde yangın çıktı! Yol trafiğe kapatıldı

Son dakika haberi... Atatürk Havalimanı'nın D-100 (E-5) karayoluna bakan yeşillik alanda alevler yükseldi. Yangın nedeniyle trafik durdu.

Bakırköy'de D-100 kara yolu kenarındaki yeşillik alanda yangın çıktı. E-5 yan yol trafiğe kapatıldıktan sonra bir saat süren yangın söndürme çalışmaları sonrası yeniden açıldı.

Kara yolu kenarındaki otluk ve ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, Atatürk Havalimanı kargo bölümündeki yeşillik alana da sıçradı.

Bakırköy E-5 kenarı Atatürk Havalimanı bölümünde yangın çıktı! Yol trafiğe kapatıldı - 1. Resim

YAN YOL TRAFİĞE KAPATILDI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Yangın dolayısıyla yan yolun Topkapı istikameti trafiğe kapalı bulunuyor.

Bakırköy E-5 kenarı Atatürk Havalimanı bölümünde yangın çıktı! Yol trafiğe kapatıldı - 2. Resim

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmayla yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Söndürme çalışmalarının ardından yan yolun Topkapı istikameti trafiğe açıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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