Bakırköy'de otoparktaki araçlardan 30 milyon doların çalınmasıyla ilgili 3 şüpheli daha gözaltına alındı

İstanbul Bakırköy’de 11 Şubat'ta bir sitenin otoparkında, iki otomobilin bagajından 30 milyon dolar çalındığı iddiası üzerine soruşturma sürüyor.

DÖVİZ BÜROSUNUN BABASININ İSMİ İBB YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA ADI GEÇİYOR

Otoparkta çalınan 30 milyon doların, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk iddianamesinde adı ’emanetçi’ olarak geçen Taç döviz isimli iş yeri sahibi Atilla Durmaz’ın oğlu Bilal Durmaz’a ait olduğu, Bilal Durmaz’ın, iş yerini taşıdığı iddiasıyla 100 dolarlık banknotlardan oluşan 30 milyon doları 1 aydır sitenin otoparkındaki iki otomobilin bagajında beklettiği iddia edilmişti.

FİRARİYLE BİRLİKTE 3 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında 10 şahıs tutuklanmıştı. Konuyla ilgili çalışmalar devam ederken, firari olan 1 kişi ile birlikte 3 şüpheli daha gözaltına alındı.