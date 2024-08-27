Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Bakırköy'de tır İETT otobüsünün üzerine devrildi! Korkunç anlar araç içi kamerasında

Bakırköy'de tır İETT otobüsünün üzerine devrildi! Korkunç anlar araç içi kamerasında

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Ağustos 2024 16:44 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 16:57

İstanbul Bakırköy'de alt geçide çarpan tır, İETT otobüsünün üzerine devrildi. 8 kişinin yaralandığı korkunç kaza, otobüs içerisinde kameraya yansıdı. İşte kaza anı...

Bakırköy'de alt geçide çarpan tır, İETT otobüsünün üzerine devrildi. Korkunç kazada, 8 yolcu yaralanırken, şoförün ani manevrasıyla faciadan dönüldü. 

KORKUNÇ ANLAR KAMERADA

Otobüs son anda tırın altında kalmaktan kurtulurken, kaza esnasında otobüs içerisindeki yolcular savruldu. Meydana gelen kazada tırın, İETT otobüsünün üzerine devrildiği o anlar otobüs içerisinde bulunan kameraya yansıdı.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...