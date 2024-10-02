Balık pişirirken zengin oldu! Binlerce TL'lik ödül yürüye yürüye geldi

02 Ekim 2024 11:49 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 12:04

Osmaniye'de yaşayan Ahmet Alişan, balık pişirdiği sırada yanına bir kedi geldi. Kedinin geçtiğimiz hafta kaybolduğu ve sahibi tarafından bulana 60 bin TL ödül verileceği öğrenildi. Kediyi sahibine teslim eden adam, 60 bin TL ödülü aldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan Mehmet Şahbaz’ın "Gece" adını verdiği tekir cinsi kedisi, geçtiğimiz hafta kayboldu. Günlerce kedisini arayan Mehmet Şahbaz, tüm çabalarına rağmen kediyi bulamayınca sosyal medyada kedisinin fotoğrafını paylaşıp, bulan kişiye 60 bin TL ödül vereceğini duyurdu.

Bu paylaşımın ardından birçok ihbar geldi, ancak hiçbiri kayıp kedi 'Gece' ile ilgili değildi. Son olarak ilçeye bağlı Pazar Mahallesi'nde, bedensel engelli Ahmet Alişan isimli bir vatandaş, evinin bahçesinde balık pişirirken yanına bir kedi geldi. Kediyi yakından inceleyen Alişan, bunun aranan Gece olduğunu fark etti ve kediyi muhafaza altına alarak sahibine haber verdi.

KEDİYİ SAĞ SALİM SAHİBİNE TESLİM ETTİ

Veteriner kliniğinde kontrolleri yapılan Gece, sağ salim sahibine teslim edildi. Mehmet Şahbaz, söz verdiği gibi 60 bin TL’lik ödülü Ahmet Alişan’a verdi ve “Kedimiz bir haftadır kayıptı, bulmak bu arkadaşımıza nasip oldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum” dedi.

"PARAYA İHTİYACIM VARDI, İYİ OLDU"

Ahmet Alişan ise “Bahçede balık pişiriyordum, kedi kokuyu almış olacak ki yanıma geldi. Ben de sahibine haber verdim. Paraya ihtiyacım vardı, iyi oldu” ifadelerini kullandı.