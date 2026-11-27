Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'yasa dışı bahis oynanmasına yer ve imkân sağlamak', 'para nakline aracılık etmek' suçlarından yürütülen tahkikat kapsamında operasyon düzenlendi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Balıkesir merkezli 10 ilde bahis operasyonu: Elde edilen gelirin 3 milyarı TL'yi geçtiği tespit edildi Balıkesir merkezli, 10 ili kapsayan operasyonda yasa dışı bahis sitelerine havuz hesapları oluşturup para transferi yapan 37 şüpheli yakalandı. Operasyon, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'yasa dışı bahis oynanmasına yer ve imkân sağlamak', 'para nakline aracılık etmek' suçlarından yürütüldü. Şüphelilerin, yasa dışı bahis sitelerine havuz hesapları oluşturduğu ve elde edilen gelirleri kripto varlık cüzdanlarına aktardığı tespit edildi. Toplamda 3 milyar 342 milyon 605 bin TL işlem hacmine ulaşıldığı belirlendi. Operasyon Balıkesir, Kütahya, Antalya, Burdur, İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bilecik, Isparta ve Ordu illerini kapsadı. 37 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

BAHİS SİTELERİNE HAVUZ HESAPLARI

Şüpheli şahısların örgütlü şekilde banka hesabı toplayarak yasa dışı bahis sitelerine havuz hesapları oluşturduğu, elde edilen gelirleri kripto varlık cüzdanlarına aktardığı ve toplam 3 milyar 342 milyon 605 bin TL işlem hacmine ulaştıkları tespit edildi.

TOPLAM 10 İLİ KAPSAYAN OPERASYON

Balıkesir merkezli, Kütahya, Antalya, Burdur, İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bilecik, Isparta ve Ordu olmak üzere toplam 10 ili kapsayan operasyonda 37 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi.