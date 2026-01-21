Balıkesir ve çevre illerde hissedilen deprem oldu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi merkez üssü olan deprem meydana geldi. Saat 18.11'de kayıtlara geçen sarsıntının büyüklüğü Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre 4,5 olarak açıklandı. Derinliği ise 11 kilometre olarak bildirildi.

https://x.com/DepremDairesi/status/2013994422690554305?s=20

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4,6 olarak açıklarken derinliği 5,4 kilometre olarak kayıtlara geçti.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir durumun bulunmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 18.11'de meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."