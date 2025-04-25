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 | Baran Aksoy

Balıkesir'de 23 Nisan gösterisindeki direk dansının faturası ağır oldu! Tepki üstüne tepki yağıyor

Balıkesir'de 23 Nisan kutlamalarındaki direk dansı skandal infiale neden oldu. Skandal olay sonrası soruşturma başlatılırken sorumlular tek tek görevden alındı. Gösteriye her siyasi görüşten tepki yağmaya devam ediyor.

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Balıkesir'de 23 Nisan gösterisindeki direk dansının faturası ağır oldu! Tepki üstüne tepki yağıyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.04.2025
saat ikonu 12:02
|
GÜNCELLEME:
25.04.2025
saat ikonu 12:05

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde 23 Nisan etkinlikleri kapsamında sahnelenen bir gösteri, özellikle sosyal medyada ve kent genelinde büyük yankı uyandırdı. Gösteri sırasında bir kadının sahnede direk etrafında sergilediği performans izleyiciler arasında şaşkınlığa neden olurken, o anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medya platformlarında yayılmaya başladı.

TEPKİ ÜSTÜNE TEPKİ GELDİ

Gelen tepkiler üzerine Balıkesir Valiliği bir açıklama yaparak, "Çocukların bulunduğu bir etkinlikte genel ahlaki değerlere uygun olmayan bu gösteri kabul edilemez" ifadelerini kullandı ve konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı’ndan müfettiş talebinde bulunulduğunu duyurdu. Olayın ardından İçişleri Bakanlığı da sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak söz konusu gösteriyi kınadığını ve müfettiş görevlendirildiğini bildirdi.

Balıkesir'de 23 Nisan gösterisindeki direk dansının faturası ağır oldu! Tepki üstüne tepki yağıyor

SORUMLU GÖREVDEN ALINDI

Altıeylül Belediyesi ise yaşananları sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak, “Kurumsal değerlerimizle örtüşmeyen bir sahne performansı gerçekleşmiştir” açıklamasında bulundu. Belediye, Kültür Müdürlüğü'nde konuyla ilgili sorumluluğu bulunan yetkilinin görevden alındığını ve performansı sergileyen firmaya yönelik yaptırımların başlatıldığını açıkladı.

HER SİYASİ GÖRÜŞTEN TEPKİ YAĞDI

Gelişmelerin ardından Altıeylül Belediyesi, Gençlik Spor ve Kültür Müdürlüğü görevini yürüten Hakan Semerci ile Kültür İşlerinden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Karakaş’ın görevden alındığını kamuoyuna duyurdu. Belediyenin paylaşımına hemen her siyasi görüşten vatandaşlar tepki gösterdi.

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