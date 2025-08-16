Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Balıkesir'de deprem sonrası son durum: AFAD açıklama yaptı

Balıkesir'deki 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgede çalışmalar devam ediyor. 10 Ağustos'ta meydana gelen sarsıntı sonrası AFAD yaraları sarmak için yapılanlarda son durumu açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.08.2025
saat ikonu 21:53
|
GÜNCELLEME:
16.08.2025
saat ikonu 21:58

'deki depremin sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (), hasar alan ve yıkılan binaların ardından mağdur olan vatandaşlara yapılan yardımlarda gelinen aşamayı açıkladı.

Balıkesir'de deprem sonrası son durum: AFAD açıklama yaptı

AFAD ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYOR

Başkanlığın Next Sosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, 10 Ağustos'ta Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ardından yaraları sarmak, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için AFAD'ın ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiği belirtildi.

bölgesinde çalışmalarının Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı (TASİP) kapsamında sistematik ve düzenli şekilde sürdürüldüğü aktarılan açıklamada, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Balıkesir Vali İsmail Ustaoğlu ve milletvekillerinin depremden etkilenen Alakır, Kızılgür ve Alacaatlı köylerini ve konteynerlere yerleşen aileleri ziyaret ettiği ifade edildi.

Balıkesir'de deprem sonrası son durum: AFAD açıklama yaptı

Depremde evleri yıkılan veya ağır hasar gören vatandaşlar için 7 mahalle ve 45 köyde hızlıca yer seçimi yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"250 yaşam konteyneri bölgeye ulaştırıldı, içinde klima, buzdolabı, yatak, halı, ranza, nevresim takımı, battaniye, mutfak seti, set üstü ocak, termosifon gibi yaşam malzemeleri bulunan 175 konteynerin kurulumu tamamlanarak vatandaşlarımıza teslim edildi. Hasar tespit çalışmaları tamamlandıkça vatandaşlarımızın ihtiyacına ve tercihine göre kurulumu veya nakdi destek çalışmalarına devam ediyoruz."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Üç deprem kuşağının ortasındaki şehir! Osman Bektaş 'Demokles'in Kılıcı sallanıyor' diyerek tehlikeye dikkat çekti
17 Ağustos depreminde denize gömülmüştü! Batık şehir 26 yıl sonra ilk kez görüntülendi
ETİKETLER
#afad
#balıkesir
#yardım
#konteyner
#Deprem
#Hasar Tespiti
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.