Üç deprem kuşağının ortasındaki şehir! Osman Bektaş 'Demokles'in Kılıcı sallanıyor' diyerek tehlikeye dikkat çekti

Türkiye Balıkesir merkezli 6,1'lik deprem sonrası yine gözlerini bölgedeki sarsıntılara çevirdi. Uzmanlar İstanbul başta olmak üzere uyarılarını sürdürürken Prof. Dr. Osman Bektaş, Balıkesir'in komşusuna dikkatleri çevirdi.

"Demokles'in Kılıcı Manisa üzerinde sallanıyor." diyen Bektaş bölgeyi 3 fayın birden kıstırdığını belirtti. Bektaş paylaşımında şunları ifade etti:

"Demokles'in Kılıcı Manisa üzerinde sallanıyor. Nasıl? Manisa üç deprem kuşağı kesişme noktasında bulunuyor:

1- Simav Fayı ( 1969 M6,7 Alaşehir depremini üretti ).

2- Gelenbe Fayı ( 2025 M 6,1 depremiyle tetiklendi).

3- İzmir Fayı.

1969-2025 yılları arasında 6 tane orta- büyük deprem üreten Uşak fay bloğunun deformasyonu bu üçlü deprem kuşağını harekete geçirebilir."