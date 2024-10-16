Balıkesir'de feci motosiklet kazası! Bir kişi hayatını kaybetti
Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolü kaybedilen motosiklet, iş yerinin duvarına çarparak bir anda alev aldı. Yaşanan korkunç olayda bir kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise ağır yaralandı.
Balıkesir Gönen'de yaşanan kazada, Umut Aşkınoğlu'nun kullandığı motosiklet kontrolden çıkarak bir iş yerinin duvarına çarptı. Çarpmanın ardından motosiklet alev aldı ve yangın hızla yayıldı.
FECİ KAZADA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!
Kazada motosiklet sürücüsü Aşkınoğlu olay yerinde yaşamını yitirirken, motosiklette yolcu olarak bulunan Y.K. ağır yaralandı.
Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri yaralı Y.K.'ya ilk müdahaleyi yaparak onu Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Y.K., daha sonra Balıkesir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Çok üzücü böyle haberler görmek insanı içten içe buruk hissettiriyor Allah rahmet eylesin yaralılara da acil şifalar diliyorum