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Balıkesir'de feci motosiklet kazası! Bir kişi hayatını kaybetti

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
16 Ekim 2024 00:29 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 00:31
Balıkesir&#039;de feci motosiklet kazası! Bir kişi hayatını kaybetti

Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolü kaybedilen motosiklet, iş yerinin duvarına çarparak bir anda alev aldı. Yaşanan korkunç olayda bir kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise ağır yaralandı.

Balıkesir​ Gönen'de yaşanan kazada, Umut Aşkınoğlu'nun kullandığı motosiklet kontrolden çıkarak bir iş yerinin duvarına çarptı. Çarpmanın ardından motosiklet alev aldı ve yangın hızla yayıldı. 

FECİ KAZADA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Kazada motosiklet sürücüsü Aşkınoğlu olay yerinde yaşamını yitirirken, motosiklette yolcu olarak bulunan Y.K. ağır yaralandı.

Balıkesir'de feci motosiklet kazası! Bir kişi hayatını kaybetti - 1. Resim

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri yaralı Y.K.'ya ilk müdahaleyi yaparak onu Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Y.K., daha sonra Balıkesir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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Dumanlı16 Ekim 2024 00:35

Çok üzücü böyle haberler görmek insanı içten içe buruk hissettiriyor Allah rahmet eylesin yaralılara da acil şifalar diliyorum

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