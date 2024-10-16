Balıkesir'de feci motosiklet kazası! Bir kişi hayatını kaybetti

16 Ekim 2024 00:29 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 00:31

Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolü kaybedilen motosiklet, iş yerinin duvarına çarparak bir anda alev aldı. Yaşanan korkunç olayda bir kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise ağır yaralandı.