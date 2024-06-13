Balıkesir’de motosikletle otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralı var!

13 Haziran 2024 18:37 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 18:37

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Ayvalık'ın Altınova Mahallesi, İskele mevkii yolu üzerinde Salih Kazanç (56) idaresindeki 35 AG 8877 plakalı motosiklet ile C.G. (52) idaresindeki 10 BFZ 25 plakalı otomobil çarpıştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Salih Kazanç, olay yerine gelen 112 Acil Yardım Ambulansı ile Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Kazanç'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

TABURCU EDİLDİ

Hafif yaralanan otomobil sürücüsü C.G ise hastanedeki tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.