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 | Onur Kaya

Balıkesir'de ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

Balıkesir'de boya malzemesi yüklü kamyon kaza yaptı. Kamyonda çıkan yangın yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

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Balıkesir'de ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 04:57
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 05:41

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde meydana gelen kazada; 'nda Sabri Turna (28) idaresindeki boya hammaddesi yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Savaştepe ilçesi Karacalar Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarparak devrildi.

Balıkesir'de ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

KAMYONDAKİ YANGIN ORMANA SIÇRADI

Daha sonra alev alan kamyonda patlamalar meydana geldi. Alevler yolun kenarında bulunan ormanlık alana sıçradı.

Balıkesir'de ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

ALEVLER KONTROL ALTINDA

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede büyümeden söndürüldü.

Balıkesir'de ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

Kazada hafif yaralanan sürücü Turna, ambulansta ayakta tedavi edildi. Kamyon ise adeta küle döndü.

Balıkesir'de ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

Bir süre trafiğe kapanan otoyolun İzmir istikameti, kamyonun yoldan kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

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ETİKETLER
#yangın
#orman yangını
#istanbul-izmir otoyolu
#Kamyon Kazası
#Savaştepe
#Gündem
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