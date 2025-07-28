Türkiye birkaç haftadır dört bir yanda devam eden yangınlarla mücadele ediyor... Bursa Kestel ve Harmancık, Karabük Safranbolu ve Kahramanmaraş Onikişubat'taki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Öte Bursa'daki yangınla ilgili sabotaj iddiası ortada dolanıyor... Eski asker ve FETÖ şüphelisi olduğu iddia edilen bir kişi gözaltına alındı. İşte orman yangınlarında son durum...