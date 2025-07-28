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28.07.2025

4 NOKTADA ALEVLERLE MÜCADELE SÜRÜYOR

Türkiye birkaç haftadır dört bir yanda devam eden yangınlarla mücadele ediyor... Bursa Kestel ve Harmancık, Karabük Safranbolu ve Kahramanmaraş Onikişubat'taki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Öte Bursa'daki yangınla ilgili sabotaj iddiası ortada dolanıyor... Eski asker ve FETÖ şüphelisi olduğu iddia edilen bir kişi gözaltına alındı. İşte orman yangınlarında son durum... 

 

 

Tarih 09:30

YANGINLA İLGİLİ 03 PLAKALI ARAÇTAKİ 2 KİŞİ YAKALANDI

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Harmancık'ta yangın bölgesinden başka bir noktada çıkan şüpheli yangınla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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Tarih 07:00

HAVADAN MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI

Bursa'da gece boyunca devam eden orman yangınına karadan mücadele devam etti.  Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ekiplerin, yangına havadan müdahasi de yeniden başladı.

  

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Tarih 06:00

GÖKYÜZÜNÜ DUMAN KAPLADI

Bursa'da devam eden orman yangını nedeniyle kentin üzerini duman kapladı. Adeta bir bulut kümesi haline gelen dumanlar havadan görüntülendi.

  

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Tarih 03:30

UYKU TULUMUNDA SABAHLADILAR

Yangınlarla mücadele çevre illerden Bursa'ya giden ve gece boyu zorlu çalışmanın ardından yorgun düşen ekipler uyku tulumlarıyla kaldırımda dinlendi.

 

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Tarih 03:00

PET ŞİŞELERLE SU TAŞIDILAR

Bursa'da alevlerle mücadele sabah saatlerine kadar aralıksız devam etti. Orhaneli ile Harmancık ilçeleri arasında ulaşılması güç alanlarda alevlerle mücadele eden ekipler, su tankerlerinin giremediği bölgelere pet şişelerle su taşıyarak söndürme çalışmalarına destek oldu.

 

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Tarih 01:30

ALEVLER BAHÇEDEN ORMANA SIÇRADI

Manisa Turgutlu'da bir meyve bahçesind başlayan yangın ormana sıçradı. Yangın kısa sürede ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 15 dönümlük meyve bahçesi zarar gördü.

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Tarih 01:00

SABATOJ İDDİASI

Bursa'nın Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde orman yangını kısmen kontrol atına alındıktan sonra dün yeniden alevlendi. Orman yangınıyla mücadele sürerken vatandaşların şikayeti üzerine ormanlık alanda aracının kasasında benzin bidonu bulunan 30 yaşındaki Ufuk A. gözaltına alındı. Eski asker olduğu ve FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edildiği öne sürülen Ufuk A.’yı mahalleli linç etmek istedi. Şüpheliyi linçten polis ekibi kurtardı. 

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Tarih 02:00

ALEVLER MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Bursa'nın Gürsu ile Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında çıkan orman yangınlarıyla mücadele gece boyunca sürdü. Bölgede yaşayanların da tankerlerlere su taşıyarak destek verdiği çalışmalar kara ekiplerinin çabasıyla sürüyor.  

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