Balıkesir'de silahlı çatışma: 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi gözaltında

20 Haziran 2024 19:56 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 20:04

Yabancı uyruklu iki grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı

Yabancı uyruklu iki grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı

Ordu’da sokak ortasında görülmemiş kavga: Yaralılar var!

Ordu’da sokak ortasında görülmemiş kavga: Yaralılar var!

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan bilgilere göre, Balıkesir'in Edremit ilçesi Yolören Mahallesi Sanayi Sitesi girişinde daha önce aralarında husumet bulunan iki grup karşı karşıya geldi.

Husumetliler arasında çıkan silahlı çatışmada N.G. ve A.Ü. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER!

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, A.Ü. (38) ve N.G.'nin (41) hayatını kaybettiğini tespit etti.

Bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alınırken, çatışmaya karışan 4 kişi silahlarıyla birlikte jandarma tarafından gözaltına alındı.

Silahlı çatışma anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.