Amasya’da bir bankanın güvenlik görevlisi, dikkati sayesinde yaşlı kadını telefon dolandırıcısına 909 bin TL’sini kaptırmaktan son anda kurtardı.

HABERİN ÖZETİ Banka güvenlik görevlisi nitelikli dolandırıcıyı engelledi: Yaşlı kadının 909 bin TL'si kurtarıldı Amasya'da bir bankanın güvenlik görevlisi, dikkati sayesinde yaşlı bir kadını 909 bin TL dolandırılmaktan kurtardı. Güvenlik görevlisi Cafer Tayyar Eken, endişeli halinden şüphelendiği yaşlı kadınla ilgili polislerle iletişime geçti. Genel Kolluk-Özel Güvenlik İş Birliği ve Entegrasyon uygulaması 'Kaan' kullanılarak dolandırıcılık önlendi. Amasya Emniyet Müdürü Ayhan Saraç, gösterdiği gayretten dolayı Cafer Tayyar Eken'e teşekkür belgesi verdi. Cafer Tayyar Eken'in daha önce de benzer 2 olayı önlediği belirtildi.

Amasya Emniyet Müdürü, güvenlik personeline teşekkür belgesi verdi. Şehir merkezinde faaliyet gösteren özel bir bankaya gelen yaşlı kadının endişeli halinden şüphelenen güvenlik görevlisi Cafer Tayyar Eken, kısa adı ‘Kaan’ olan Genel Kolluk-Özel Güvenlik İş Birliği ve Entegrasyon uygulaması çerçevesinde polislerle iletişime geçerek dolandırıcılık olayının önlenmesini sağlamayı başardı.

EKİPLER HIZLICA MÜDAHALE ETTİ

Amasya Emniyet Müdürlüğü, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde 909 bin TL tutarındaki nitelikli dolandırıcılık olayının önlendiğini açıkladı. Gösterdiği üstün gayret ve örnek davranıştan dolayı Eken'e, Emniyet Müdürü Ayhan Saraç tarafından teşekkür belgesi verildi. Eken’in daha önce 2 kez daha benzer olayı önlediği öğrenildi.