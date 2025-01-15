Barcelona'daki Arda Turan bankı tarih oluyor! Şimdi gözler Atina'da

15 Ocak 2025 11:56 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 11:57

Türk turistlerin Barcelona'daki uğrak noktalarından biri haline gelen “Arda Turan Bankı”, bölgedeki yenileme çalışmaları nedeniyle kaldırılıyor. Ancak yakın zamanda Atina'daki bir bankta fotoğraf paylaşan ünlü futbolcu, takipçilerine yeni konumu bulmaları için meydan okudu.

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İspanya'nın Barcelona​ şehrinde Türkler için gidilmesi gereken noktalardan biri haline gelen Arda Turan bankı kaldırılıyor. Paseo de Gracia ile Jardinets de Gracia'nın kesiştiği noktada yer alan bank, ünlü futbolcu Arda Turan​ ile meşhur hale geldi ve Türkiye'de olağanüstü bir üne kavuştu.

HARİTALARDA YER ALDI

Şehri ziyaret eden Türk turistlerin seyahat rotalarına eklediği yer, Google haritalarda da yer aldı. İspanya'da da "Banco de Arda Turan" olarak tanınan köşe, bölgedeki yenileme çalışmaları nedeniyle kaldırılmak üzere.

PEYZAJ ÇALIŞMASI DÜZENLENECEK

Barcelona Secreta'nın haberine göre, Jardinets de Gràcia bölgesinde bu ay başlayacak peyzaj çalışmalarıyla, mevcut banklar dahil tüm kent mobilyaları yenilenecek.

Yeni tasarımlar ise beton ve ahşap kombinasyonlarından oluşacak.

EFSANE NASIL BAŞLADI?

Her şey, Arda Turan’ın Barcelona’da oynadığı dönemde Japon restoranı Parco'da yediği bir akşam yemeğinin ardından başladı.

Restoranın önündeki bankta paylaştığı fotoğraf, sosyal medyada gündem oldu ve bank Türk turistler için bir cazibe noktası haline geldi.

YENİ BANK PAYLAŞIMI

Arda Turan, 10 Ocak'ta Instagram hikayesinde Atina'da bir bankta çekilmiş fotoğrafını paylaşarak takipçilerine meydan okudu.

"Kendime Atina'da da Arda Turan bankı buldum. Yerini artık siz bulursunuz?" ifadelerini kullanan ünlü futbolcu, bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.