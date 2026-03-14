Barış Boyun çetesi davasında tahliye edilen 11 sanık için yakalama kararı

Barış Boyun çetesine yönelik 304 sanığın yargılandığı davada tahliye edilen 11 sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

GİRİŞ:
14.03.2026
saat ikonu 16:23
Barış Boyun çetesine yönelik davada tahliye edilen 11 sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda görülen davanın son duruşmasında, sanık savunmaları ve avukat beyanlarının ardından ara karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Erol Dalkıç, Görkem Uncu, Yasin Arabul, Yeşim Aydın, Oğuz Can Öztaş, Adem Doğan, Burak Oktay, Muhammed Batuhan Coşkun, Serhat Aygöl, Abdurrahman Kofalak, Fatih Mehmetoğlu, Burak Doğan, Ahmet Göncü, Celal Ağgöz, Sedat Ağgöz, Emirhan İncebayraktar, Özgür Kılıç, Şahin Mert Bingüllü, Yusuf Yakut, Mazlum Aşgenaz, Muhammed Aşgenaz, Mustafa Albayrak, Yiğit Sevgen, Mert Besler, Abdurrahman Çamuroğlu, Sinan Şimşek, Serdar Yıldırım, Gürkan Baltaş, Fırat Elmas, Mahsum Kaptan, Muhammed Furkan Culum, Ece Boyun ve Mehmet Aktaş'ın tahliyesine karar verdi.

TAHLİYELERE İTİRAZ

Duruşma savcısı, bu 33 sanıktan Barış Boyun'un eşi Ece Boyun, Erol Dalkıç, Görkem Uncu, Yeşim Akkoyun, Burak Oktay, Emirhan İncebayraktar, Özgür Kılıç, Şahin Mert Bingüllü, Yusuf Yakut, Mert Besler ve Abdurrahman Çamuroğlu'nun tahliyesine itiraz etti.

Savcılığın talebini değerlendiren mahkeme, üzerlerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, öngörülen cezanın alt ve üst sınırları, tutuklu kaldıkları süre, kaçma ve delil karartma ihtimallerini dikkate alarak tahliye edilen 11 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesine hükmetti.

