Çatlı Filmi Taşyapı Şişli Etkinlik Alanı’ndaki iftar programında tanıtıldı: 20 Mart’ta vizyona giriyor

Ramazan ayı boyunca Taşyapı tarafından düzenlenen iftar programları, İstanbul’da farklı kesimleri aynı sofrada buluşturdu. Bu buluşmaların en dikkat çekenlerinden biri ise Abdullah Çatlı’nın hayatını konu alan “Çatlı” filminin özel tanıtım programı oldu.

Taşyapı Alanı’nda gerçekleştirilen program, Emrullah Turanlı’nın ev sahipliğinde düzenlendi. İftarın ardından yapılan gösterimde film ekibi, oyuncular ve davetliler bir araya geldi. Turanlı konuşmasında projede emeği geçenleri tebrik ederek, “Hayırlı olsun, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizim milletimizin evlatları bunları hak eder. Ruhu şad olsun.” ifadelerini kullandı.

Ramazan Boyunca Farklı Buluşmalar

boyunca Taşyapı Şişli’de düzenlenen programlar yalnızca bu tanıtımla sınırlı kalmadı. İş dünyasını buluşturan sanayici iftarında Erdal Bahçıvan ve iş insanları bir araya gelirken, Türk Dünya İş Kadınları Platformu’nun Türk Kızılay İstanbul yararına düzenlediği programı da yine Taşyapı ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Spor camiasını buluşturan bir başka programda ise Dursun Özbek’in katılımıyla Mecidiyeköy’ün hafızasında yer eden Ali Sami Yen ruhu yeniden hatırlandı.

Şişli’de Yeni Bir Buluşma Noktası

Ramazan boyunca düzenlenen bu buluşmalar, Taşyapı Şişli Etkinlik Alanı’nın Şişli’de sosyal hayatı hareketlendiren ve farklı kesimleri bir araya getiren önemli bir cazibe noktası haline geldiğini gösterdi.

