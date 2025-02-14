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 | Bengül Büyükhan

Barış Boyun suç örgütüne eş zamanlı operasyon! 21 kişi yakalandı

İstanbul'da Barış Boyun'un liderliğindeki suç örgütüne operasyon düzenlendi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca sosyal medya platformları üzerinden propaganda yapan 11 şüpheli de belirlendi. Şüphelilerden 4'ünün yurt dışında, 2'sinin ise cezaevinde olduğu tespit edildi.

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Barış Boyun suç örgütüne eş zamanlı operasyon! 21 kişi yakalandı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
14.02.2025
saat ikonu 11:15
|
GÜNCELLEME:
14.02.2025
saat ikonu 11:27

İstanbul'da Barış Boyun'un liderliğindeki suç örgütüne düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, hakkında kırmızı bülten bulunan ve İtalya'da tutuklu olan Barış Boyun liderliğindeki suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

21 KİŞİ YAKALANDI

İş yeri, ikamet ve araç kurşunlanması ile yağma ve alıkoyma, tehdit başta olmak üzere 14 eyleme karışan 26 şüpheli tespit edildi. Ayrıca sosyal medya platformları üzerinden propaganda yapan 11 şüpheli de belirlendi. Şüphelilerden 4'ünün yurt dışında, 2'sinin ise cezaevinde olduğu tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. 31 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 21 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ NEDİR?
Tehdit ve şiddet uygulayan, bünyesinde açık veya gizli işbölümü bulunan, hiyerarşik yapıya sahip, suç işlemeyi süreklilik haline getirmiş, suç işlemeye elverişli malzemeye sahip, haksız çıkar sağlamayı amaçlayan ez az 3 kişiden oluşan yapılara organize suç örgütü denir.
ETİKETLER
#organize suç örgütü
#Polis Operasyonu
#Gündem
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