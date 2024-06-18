Başakşehir'de eşiyle tartışan kişi iki çocuğunu camdan sarkıttı!
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 Haziran 2024 23:11 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 23:32
Başakşehir'de akşam saatlerinde dehşet dolu anlar yaşandı. Yabancı uyruklu şahıs eşiyle tartışıp çocukları camdar sarkıttı. Polisler ikna etmek için uğraştı.
Başakşehir’de eşiyle tartışan yabancı uyruklu bir kişi, iki çocuğunu rehin aldı. Adamın çocuklarını camdan sarkıttığı anlar yürekleri ağza getirdi.
Ziyagökalp Mahallesi'nde akşam saatlerinde eşiyle tartışan yabancı uyruklu koca, iki çocuğunu evde rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, babayı ikna etmek için çalışma başlattı. O sırada baba çocuklarını camdan sarkıttı. Ekiplerin olay yerinde çalışması devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı