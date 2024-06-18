Başakşehir'de eşiyle tartışan kişi iki çocuğunu camdan sarkıttı!

18 Haziran 2024 23:11 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 23:32

‘Suriyeli sığınmacılar bir mesire alanındaki görevlilere saldırdı’ iddiasına yalanlama!

‘Suriyeli sığınmacılar bir mesire alanındaki görevlilere saldırdı’ iddiasına yalanlama!

Başakşehir’de eşiyle tartışan yabancı uyruklu bir kişi, iki çocuğunu rehin aldı. Adamın çocuklarını camdan sarkıttığı anlar yürekleri ağza getirdi.

Ziyagökalp Mahallesi'nde akşam saatlerinde eşiyle tartışan yabancı uyruklu koca, iki çocuğunu evde rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, babayı ikna etmek için çalışma başlattı. O sırada baba çocuklarını camdan sarkıttı. Ekiplerin olay yerinde çalışması devam ediyor.