Başakşehir'de korkutan yangın! Alevler yan binalara sıçradı

16 Ekim 2024 21:30 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 22:34

Başakşehir'de bir sitenin çatısında çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Çatı alevlere teslim olurken, yangın yan binalara da sıçradı. Yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından alevler söndürülürken, yangının çıkış sebebine ilişkin açıklama geldi.

İstanbul​'un Başakşehir​ ilçesinde akşam saatlerinde yangın​ paniği yaşandı. Bir sitenin çatısında çıkan yangın yan binalara da sıçrayınca ekipler alarma geçti.

Başakşehir Başak Mahallesi'ndeki bir sitedeki binanın çatısında saat 20.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören bina sakinleri, evleri boşaltırken durumu 112 Acil Servise bildirdi.

ALEVLER YANDAKİ BİNALARA SIÇRADI

İhbar üzerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri 2 çatıya daha sıçrayan yangını söndürmek için seferber oldu.

YANGIN 2 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ

Rüzgarın da etkisiyle diğer binalara sıçrayan yangın, yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ekipler soğutma çalışması başlattı.

YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, 3 tane çatı hasar gördü. Ekiplerin yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışmaları devam ediyor.

Yangının çıktığı sitenin sakinlerinden Harun Erdem, "Sanırım izolasyonla alakalı bir yangın. Zaten binalar yeni boyanmıştı ve çatılar yeni izole edilmişti. Herhalde bir kimyasal tepkime olmuş. Önce binada başlamış, ondan sonra diğer bloğa sıçramış. D8 bloğun çatısı tamamen yanmış, D7’nin de çatısı yanmış, herhalde kata da sıçramış. İtfaiye ekipleri geldi, yangını söndürmeye çalıştılar. Rüzgardan kaynaklı yangın çok büyüdü, çok alevlendi, her yer duman altıydı. Bildiğim kadarıyla bir can kaybı yok, ambulanslar burada ama tedbir amaçlı” diye konuştu.