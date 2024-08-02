Başakşehir’de skandal! 9 yaşındaki çocuğu istismar eden şüpheli tutuklandı
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Ağustos 2024 16:14 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 16:21
İstanbul Başakşehir’de 9 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde dün saat 18.50 sıralarında iddiaya göre Y.B. isimli şahıs, 9 yaşındaki kız çocuğu D.S.’ye cinsel istismarda bulunmuştu.
GÖZALTINA ALINDI
Vatandaşlar tarafından yakalanan Y.B.’ye mahalleli linç girişiminde bulunurken şüpheli şahıs polis tarafından gözaltına alınmıştı.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Y.B. sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı