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 | Selahattin Demirel

Başbağlar'da şehit edilen 33 vatandaş anıldı

Erzincan Kemaliye'ye bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993 tarihinde meydana gelen terör saldırısında şehit olan 33 vatandaş, düzenlenen törenle anıldı.

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Başbağlar'da şehit edilen 33 vatandaş anıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.07.2025
saat ikonu 18:01
|
GÜNCELLEME:
05.07.2025
saat ikonu 18:01

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Başbağlar Köyü Muhtarı Ali Akpınar, "Bundan tam 32 yıl önce, 5 temmuz 1993 pazartesi günü akşam ezanı okunduğu vakitte, köyümüze gelen hain teröristlerin köyümüzde soykırımı andıran bir katliam sonucunda şehit ettikleri 33 vatandaşımız için düzenlenen anma törenimize iştirak ederek acımızı paylaşan tüm konuklarımızı şehitlerin huzurunda saygıyla selamlıyorum.

"MADIMAK'TA VE KÖYÜMÜZDEKİ KATLİAMIN ASIL AMACI DEVLETİMİZİ ZAYIF DÜŞÜRMEKTİR"

2 Temmuz 1993 tarihinde önceden hazırlanmış ve kurgulanmış olarak sahneye konulan Sivas Madımak otelinde ve üç gün sonra köyümüzde yapılan katliamın asıl amacının milletimizin birlik ve bütünlüğüne, vatandaşlarımız arasına ayrılık tohumları atarak devletimizi zayıf düşürmek suretiyle bölmek olduğu günümüze kadar yapılan tüm saldırılarında açıkça görülmüştür.

Yaşadığımız bu katliamın üzerinden 32 yıl geçmesine rağmen Başbağlar köyü mazlumları, hâlâ yitirilen haklarını, kaybedilmiş canların kanlarının yerde kalmaması için, bu katliamın sorumlularının adalet önünde hesap vermeleri için hukuki mücadelesini bugüne kadar meşru zeminlerde devam ettirmiştir" dedi.

Başbağlar'da şehit edilen 33 vatandaş anıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere siyasilerin ve bürokratların gönderdiği taziye mesajlarının okunduğu törende konuşan Valisi Hamza Aydoğdu Başbağlar katliamını unutmanın, yaşanan acıyı tarifin mümkün olmadığını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala’da "Yıllardır ülkemizin bütünlüğünü bozmaya çalışan güçlerle mücadele ediyoruz. Bu güçlerin taşeronluğunu yapan son 40 yılda vatandaşlarımıza, güvenlik güçlerimize saldırarak binlerce canımıza kıydı.

Başbağlar'da şehit edilen 33 vatandaş anıldı

İşte bu hain terör örgütü bundan tam 32 yıl önce bugün Erzincan ilimizin Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde dünyanın gördüğü en alçak ve insanlık dışı saldırılardan birisini gerçekleştirdi. PKK’lı teröristler akşam namazını kılmak için köy camisine giden vatandaşlarımızı meydanda toplayarak onları katletti, kurşuna dizdi. 33 vatandaşımızı şehit ettiler. Burada sıkılan kurşunlar tüm milletimiz hedef aldı." dedi.

Program şehitlik ziyaretiyle sona erdi.

ETİKETLER
#pkk
#terör
#erzincan
#şehitler
#Başbağlar Katliamı
#Madımak Oteli
#Gündem
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