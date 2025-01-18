Başıboş köpek dehşeti bu kez can aldı! 12 yaşındaki kız çocuğunu parçaladılar

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

18 Ocak 2025 16:06 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 16:14

Hakkari'de kütüphaneden kitap almak için evinin yakınındaki boş alana çıkan ve burada sokak köpeklerinin saldırısı ile ağır yaralanan 12 yaşındaki Eslem Teker, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Durumu ağır olan küçük kızın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.