Başıboş köpek dehşeti bu kez can aldı! 12 yaşındaki kız çocuğunu parçaladılar
Hakkari'de kütüphaneden kitap almak için evinin yakınındaki boş alana çıkan ve burada sokak köpeklerinin saldırısı ile ağır yaralanan 12 yaşındaki Eslem Teker, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Durumu ağır olan küçük kızın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Başıboş sokak köpekleri tehlike saçmaya devam ediyor. Tüm yasal düzenlemelere rağmen çözülemeyen sokak köpeği sorunu bu kez Hakkari'de bir can daha aldı. Acı haber sonrası küçük kızın ailesi gözyaşlarına boğuldu.
KÜTÜPHANEYE GİDİYORDU
Hakkari'nin Yeni Mahalle'de Çevre Yolu yakınlarında öğle saatlerinde meydana gelen olayda, dün Ahmed-i Hani Ortaokulu'nda karnesini alan Eslem Teker, bugün ilçedeki kütüphaneden kitap almak üzere evinin yakınındaki boş alana çıktı.
AĞIR YARALANDI
Karda yürüdüğü sırada Teker, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Olayı gören çevredekilerin kurtardığı Teker, ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
Sağlıkçılar tarafından ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Teker, yoğun bakımda tedaviye alındı.
Teker'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
ACI HABER GELDİ
Hastanede tedavi altına alınan küçük kızın, başıboş köpeklerin boynundan ısırdığı belirlendi.
Son dakika gelişmesinde ise, hastanede tedavisi süren Eslem Teker'in, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği açıklandı.
Eslem'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, acı olayı duyan yakınları hastaneye akın etti.