Başıboş köpekler için taslak ortaya çıktı: Uyutulmadan önce 30 gün süre verilecek

22 May 2024 07:06 - Güncelleme : 22 May 2024 07:08

Son dönemde çok tartışılan başıboş köpek saldırıları ve kuduz vakalarının da görülmesiyle ilgili düzenlemede daha radikal kararlar alındı.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de alınan görüşlerin ardından hazırlanan yasal düzenleme Meclis'e en kısa sürede gelecek. Taslağa göre öncelikle belediyelerin toplaması ve sahiplendirme için ilanlar açması bekleniyor. Hayvanseverlerin 30 gün içinde sahiplenmediği köpekler uyutulabilecek.

Türkiye'de 2.8 milyonu sokak köpeği olmak üzere 6.6 milyondan fazla sahipsiz hayvan var. Ülke genelinde Mart 2022'den Aralık 2023'e kadar sokakta başıboş yaşayan köpeklerden kaynaklı ısırılma, kuduz, trafik kazası gibi nedenlerle 40'ı çocuk olmak üzere 92 kişi hayatını kaybetti. Konuya ilişkin yasal düzenlemenin kısa zamanda Meclis gündemine alınacağı öğrenildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bir süredir üzerinde çalıştığı sahipsiz hayvanlar yasa teklifinin taslak metni ortaya çıktı. Sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin yasa teklifinin taslak metninde İngiliz modelinin esas alınacağı ifade edildi. Çözüm modelinde, sokak köpeklerinin toplanması, kısırlaştırılması, bir ay içinde sahiplendirilmesi ve sahiplendirilmemesi durumunda uyutulması planlanıyor.

3 BASAMAK: TOPLA-KISIRLAŞTIR-UYUT

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla gerçekleştirilen toplantılardan sonra taslak metne son şekli verildi. Taslağın yasa teklifine dönüştürülmesi için AK Parti Meclis Grubuna gönderileceği ifade edildi. AK Parti Meclis Grubu, taslak metni yasa teklifine dönüştürmeden önce Meclis'teki diğer siyasi partilerin görüşlerini alması bekleniyor. Teklifin Meclis gündemine iki hafta içerisinde alınması bekleniyor. Taslak metne göre kanun teklifinde yer alması beklenen başlıklar şöyle:

SAHİPLENDİRİLMEYENLER UYUTULACAK

Kısırlaştırma işleminin maliyeti ve sahipsiz hayvan sayısındaki orantısız artış nedeniyle öncelikle başta sokak köpekleri olmak üzere sahipsiz hayvanlar toplatılacak. Sorumlu Belediye olacak. Toplanacak sahipsiz hayvanlar belediyelerce kurulacak barınaklarda tutulacak. 30 gün içinde sahiplendirilmeyen hayvanların künye bilgilerinin yer aldığı ilanlar belediyelerin internet sitelerine aktarılacak. Bu veriler üzerinden hayvanlar sahiplendirilecek. Sahiplendirilmeyenler ise sürenin sonunda iğne ile uyutulacak. Uyutulan köpeklerden boşalan barınaklara sokaktan toplanan yeni köpekler gelecek ve süreç aynı şekilde işletilecek.

SOKAK HAYVANI POPÜLASYONU KONTROL ALTINA ALINACAK

Kısırlaştırma işlemesiyse toplanan ya da tespit edilen tüm sahipsiz hayvanlar yerine üreme çağının başındaki veya üreme çağına yeni girmiş olan sahipsiz hayvanlar üzerinde uygulanacak. Bu sayede sokak hayvanı popülasyonu kontrol altına alınacak.

CİNS HAYVANA KISITLAMA

Evcil hayvan satışı ve sahiplendirilmesi de kıstaslara bağlanacak. Cins hayvan satışı da bu çerçevede daraltılacak.

İNGİLTERE'DE SAHİPLENDİRİLMEYEN HAVANA ÖTANAZİ

Ayrıca sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması amacıyla kanuni düzenleme getiren 7 Avrupa ülkesindeki yasalar da incelendi. Bu 7 ülkede üç farklı yöntem öne çıktığı görüldü: Barınaklarda bakım, kısırlaştırma ve alındığı yere geri bırakma ile ötanazi. Hollanda ve Yunanistan'da kısırlaştırma ve alındığı yere geri bırakma politikası uygulanırken; Almanya, İtalya, Polonya ve Portekiz'de barınak usulü işletilmekte. İngiltere'de ise belirli sürede sahiplendirilmeyen hayvanlara ötanazi yapılmakta.