Başıboş köpeklerin saldırısında hayatını kaybetmişti! Eslem'in okulunda hüzün hakim

03 Şubat 2025 10:07 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 10:18

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısı sonucu 12 yaşındaki Eslem Teker hayatını kaybetmişti. Eslem'in okulunda hüzün ve sessizlik hakim...

Sokak köpekleri sorunu tartışılmaya devam ederken Hakkari'de başıboş köpekleri 12 yaşındaki Eslem Teker'i hayattan koparmıştı. 12 yaşındaki Eslem Teker, kütüphaneye giderken evlerinin yanında bulunan boş alanda sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Eslem, hastanede hayatını kaybetti.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Gözyaşları içinde toprağa verilen Eslem’in ölümü büyük tepki topladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olaya ilişini müfettiş görevlendirildiğini duyurdu. Adalet Bakanı yılmaz Tunç da sosyal medyadan açıklama yaptı. Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını belirtti. Tarım ve orman bakanı İbrahim Yumaklı ise “sorumluluklarından kaçan yerel yönetimlerden birinin sorumsuzluğu maalesef 12 yaşındaki bir evladımızın hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı” ifadelerini kullandı.

HÜZÜN VE SESSİZLİK HAKİM

İkinci dönemin başlamasıyla Eslem Teker'in eğitim öğretim gördüğü Ahmed-i Hani Ortaokulunda hüzün ve sessizlik hakim oldu.