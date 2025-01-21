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Eslem Teker'in ölümünden sonra Yüksekovalı vatandaşlar tepkili: Sokak köpekleri bir an önce toplatılsın

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 Ocak 2025 09:29 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 09:36

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısı sonucu 12 yaşındaki Eslem Teker hayatını kaybetmişti. Tüm Türkiye'yi derinden yaralayan olay sonrası bölgede yaşayan vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu. Vatandaşlar, "Sokak köpekleri bir an önce toplatılsın” dedi.

Hakkari'de 12 yaşındaki Eslem Teker Hakkari’nin Yüksekova​ ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramış, kanlar içinde kalan küçük kız hastaneye kaldırılsa da kurtarılamamıştı. Eslem'in ölümünün ardından başıboş sokak köpeği sorunu yine gündeme geldi. Bölgeye yaşayan vatandaşlar yetkililere çağrıda bulundu. 

Eslem Teker'in ölümünden sonra Yüksekovalı vatandaşlar tepkili: Sokak köpekleri bir an önce toplatılsın - 1. Resim

"HEPİMİZ ÇOK ÜZGÜNÜZ VE TEPKİLİYİZ"

Mecit Bilmez isimli vatandaş, duruma tepki göstererek, “Bir kızımız başıboş köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetti ve bu olay bizi derinden üzdü. Hepimiz çok üzgünüz ve tepkiliyiz. Kabullenilecek bir durum değil. Bu kız çocuğu hepimizin çocuğu olabilirdi” ifadelerini kullandı.

Eslem Teker'in ölümünden sonra Yüksekovalı vatandaşlar tepkili: Sokak köpekleri bir an önce toplatılsın - 2. Resim

"SOKAK KÖPEKLERİ BİR AN ÖNCE TOPLATILSIN"

Eslem Teker’in hayatını kaybetmesinin çok üzücü olduğunu söyleyen Yaşar Bora ise, “Bu sokak köpekleri bir an önce toplatılsın. Artık ilgili birim hangiyse el atsın, başka evlere yangın düşmesin, başka çocuklar ölmesin. En kısa sürede buna çözüm getirilmesi, en büyük temennimiz” ifadelerini kullandı.

Eslem Teker'in ölümünden sonra Yüksekovalı vatandaşlar tepkili: Sokak köpekleri bir an önce toplatılsın - 3. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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