Başıboş sokak köpeklerinin öldürdüğü Mahra'nın avukatı konuştu! Sokak hayvanları yasası için 'beka meselesi' çıkışı

25 Temmuz 2024 17:03 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 17:26

Mahra'nın annesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan helallik istedi: "Bana seni yanlış anlatmışlar Uzun Adam"

Mahra'nın annesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan helallik istedi: "Bana seni yanlış anlatmışlar Uzun Adam"

Türkiye'de uzun süredir gündem olan sokak hayvanları ile ilgili hazırlanan yasa tasarısı TBMM'den geçti.

Yasa tasarısının konuşulduğu komisyon toplantılarında Muhalefet parti milletvekillerinin, mağdur anne ve babaların üstüne yürüyüp bağırmaları uzun süre konuşulmuştu.

Yaşanan olayları TGRT Haber'in YouTube kanalında İçerik Editörü Tuğçenur Batan'a konuk olarak değerlendiren Meltem Zorba; Muhalefet partili milletvekillerinin mağdur aileleri önemsemediklerini dile getirerek Cumhurbaşkanı'na teşekkürlerini ifade etti.

İşte Meltem Zorba'nın açıklamaları:

"CUMHURBAŞKANIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Sokakta başıboş köpeklerin yaşaması gerekiyor diyenlerin eğitime ihtiyacı vardır. Bu insanların insan hakları konusunda hukuk öğrenmeye ve evcil hayvanlar nasıl yaşamalı diye bilim öğrenmelerine ihtiyaçları vardır. Başka insanlara eğitim diye bahsetmesinler.

Başıboş sokak köpekleri sıkıntısı gören ve ilgilenen Sayın Cumhurbaşkanımıza, Yüce Meclisimize teşekkür ediyorum. Ben komisyon görüşmelerinin ilk gününde Meclis’te bulundum. Bazı vekillerin ne kadar aleyhte propaganda yaptıklarını ve mağdurları ne kadar önemsemediklerini gördükten sonra, bir siyasinin halkın bu sorununa sahip çıkıyor olması ve çözüm getirmesi bizim için çok kıymetlidir.

"SİYASİ DEĞİL BEKA MESELESİDİR"

Şu an komisyondan geçti yasa teklifi, umut ediyoruz ki genel kuruldan da geçecektir.

Yasanın meclisten oy birliği ile geçmesi ve iktidara talip olan muhalefet partililerin de bu yasaya destek vermesini diliyoruz. Zira başıboş sokak köpekleri meselesi bir beka meselesidir, asla siyasi bir mesele değildir.