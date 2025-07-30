Basın mensubuna çirkin saldırı! İşini yaparken darp edildi

Olay, Çamlık Caddesi’nde Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı rutin denetim sırasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, durdurulan bir otomobilin sürücüsü H.A.’nın yapılan kontrollerde 1.50 promil alkollü olduğu belirlendi.

Bu sırada denetimi kaydetmek isteyen İhlas Haber Ajansı muhabiri, sürücünün kızı olduğu öğrenilen T.A.’nın saldırısına uğradı. T.A.’nın, “Ne çekiyorsun” diyerek basın mensubunu darp ettiği belirtildi. Saldırıya uğrayan muhabir, T.A.’dan şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.