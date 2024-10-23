Başka plakayla drift attı, hem parasından hem de ehliyetinden oldu

23 Ekim 2024 10:07 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 10:07

Antalya'nın Kumluca ilçesinde drift meraklısı tamircinin 'plaka kurnazlığı' ortaya çıkt. Jandarma ekipleri drift atılan aracın plakasının farklı olduğunu fark etti. 74 bin 500 TL ceza yiyen tamircinin ehliyetine 60 gün el konuldu.

Drift atarken bir kez daha düşünün: Hem rekor ceza ödedi hem de ehliyetinden oldu!

Drift atarken bir kez daha düşünün: Hem rekor ceza ödedi hem de ehliyetinden oldu!

Antalya’da Jandarma ekipleri yeşil renkli Tofaş’ın peşine düştü. Aracın drift yaptığını fark eden İl Jandarma Komutanlığı Kumluca Trafik Jandarması Timleri plakanın başka bir araca ait olduğunu belirledi.

Durumu araştıran ekipler, plaka sahibi olan vatandaşın aracını kaporta işlemleri için tamirciye bıraktığı, araç tamircisi E.Ş.'nin bu araca tamirhanede bulunan başka bir aracın plakasını takıp araç sahibinden izinsiz olarak trafiğe çıkarak drift yaptığını tespit etti.

EHLİYETİ ALINDI

E.Ş.'ye ‘drift yapmak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, güveni kötüye kullanmak, resmi belgede sahtecilik' suçlarından 74 bin 500 TL trafik idari yaptırım para cezası uygulandı, sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alındı.

Olayla ilgili ayrıca E.Ş. hakkında adli işlem başlatıldı.