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Başkan Hilmi Şen'i öldüren kişinin sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı! Cinayet 'geliyorum' demiş

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
04 Kasım 2024 19:07 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 19:12

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinin Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırıda öldürüldü. Hilmi Şen'i iş meselesi sebebiyle öldürdüğü ortaya çıkan zanlı Erdem Şen'in paylaşımlarıyla cinayetin adım adım geldiği ortaya konmuş oldu. İşte detaylar...

Balışeyh Belediye Başkanı​ Hilmi Şen akrabası olduğu ortaya çıkan Erdem Şen tarafından öldürüldü. Zanlının cinayetten 4 gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ortaya çıktı. Cinayetin belediyede işe girme sebebiyle başlayan bir tartışmadan ötürü olduğu belirlendi.

Başkan Hilmi Şen'i öldüren kişinin sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı! Cinayet 'geliyorum' demiş - 1. Resim

BELEDİYE BAŞKANINA SUİKAST

Korkunç cinayet Kırıkkale'de gerçekleşti. Balışeyh Belediye Başkanı​ Hilmi Şen, makamından ayrıldıktan sonra sahada yürütülen çalışmaları yerinde incelemek üzere makam aracıyla TOKİ bölgesine gitti. Bu sırada Başkan Şen'in amcasının oğlu olduğu öğrenilen Erdem Şen bir araçla gelerek makam aracına tabancayla ateş açtı. Olay sırasında araçtan inen Başkan Şen ve şoförü Mikayil Çelikkol (40), Ömer Şengül (42), Koray Kaya (45) kurşunların hedefi oldu.  Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde Belediye Başkanı Hilmi Şen ve şoförü, akrabası olduğu iddia edilen bir kişi tarafından uğradıkları silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

HİLMİ ŞEN, ERDEM ŞEN

ERDEM ŞEN'İN PAYLAŞIMLARINDA TEHDİT ORTAYA ÇIKTI

Erdem Şen'in 4 gün önce sosyal medya hesabından "Bundan sonra her şey meydanda, inceldiği yerden kopsun" şeklinde paylaşım yaptığı ve bu paylaşımı bir süre sonra sildiği öğrenildi.

Başkan Hilmi Şen'i öldüren kişinin sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı! Cinayet 'geliyorum' demiş - 3. Resim

İLK İFADESİNDE İTİRAF ETTİ

Gözaltında sorgusu süren Erdem Şen'in ilk ifadesinde, Belediye Başkanı Hilmi Şen'in kendisini işe almak için söz verdiğini ve sözünü yerine getirmeyince de saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Sıkça Sorulan Sorular
31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi'nden belediye başkanı seçilen Şen, temmuz ayında partisinden istifa etmişti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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