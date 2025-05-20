Başörtülü öğrencisine 'Önüne dön karabaş' dedi! O öğretmen hakkında karar

Hatay’ın Erzin ilçesindeki bir ortaokulda yaşanan olayda, 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki H.K., fen bilgisi dersinde öğretmeni tarafından aşağılayıcı bir ifadeye maruz kaldığını öne sürdü. İddiaya göre öğretmen, sınıf arkadaşından kalem almak için arkasına dönen tesettürlü öğrenciye “Önüne dön karabaş” şeklinde seslendi.

OLAYI BABASINA ANLATTI

Sınıf ortamında söylenen sözler karşısında duygusal olarak etkilenen H.K.’nin eve gidince durumu babasına anlattığı, baba Harun K.’nin ise okul yönetimi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne başvurduğu belirtildi. Ayrıca CİMER üzerinden de yazılı şikâyette bulunulduğu öğrenildi.

Şikâyetlerin ardından Hatay Valiliği devreye girerek konuyla ilgili idari soruşturma başlattı. Öğretmenin soruşturma süresince görevden uzaklaştırıldığı bildirildi. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.