Meteoroloji 10 ili saat vererek uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, 10 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Batıda ise kavurucu sıcaklar etkili olacak. Meteoroloji, her iki havada da yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 Temmuz 2025 tarihli hava durumu raporunu yayınladı. Yapılan son tahminlere göre; iki bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

10 İL İÇİN GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI

Doğu Anadolu'da Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Van'ın doğusu; Doğu Karadeniz'de ise Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

SICAKLIK MARMARA'DA 40 DERECEYE DAYANIYOR

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Sıcaklık Marmara Bölgesi'nde 40 dereceye dayanacak.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

İşte 8 Temmuz 2025 Salı gününün hava durumu ayrıntıları...

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL °C, 33°C Az bulutlu ve açık

BALIKESİR °C, 39°C Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 39°C Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 37°C Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 36°C Az bulutlu ve açık

AFYONKARAHİSAR °C, 36°C Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 41°C Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 42°C Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANTALYA °C, 34°C Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 32°C Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 37°C Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 36°C Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 37°C Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 36°C Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 37°C Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 33°C Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 37°C Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 30°C Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 27°C Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun çok bulutlu, Artvin, Gümüşhane, Bayburt çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

TRABZON 26°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 30°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 28°C Parçalı ve az bulutlu

AMASYA 37°C Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Erzincan çevreleri ile Van'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 25°C Parçalı ve az bulutlu

KARS 24°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 37°C Az bulutlu

VAN 26°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.