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 | Onur Kaya

Meteoroloji 10 ili saat vererek uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, 10 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Batıda ise kavurucu sıcaklar etkili olacak. Meteoroloji, her iki havada da yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

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Meteoroloji 10 ili saat vererek uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
08.07.2025
saat ikonu 06:34
|
GÜNCELLEME:
08.07.2025
saat ikonu 06:41

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 Temmuz 2025 tarihli raporunu yayınladı. Yapılan son tahminlere göre; iki bölgede ve etkili olacak. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 10 ili saat vererek uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor

10 İL İÇİN GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI

'da Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Van'ın doğusu; Doğu Karadeniz'de ise Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Meteoroloji 10 ili saat vererek uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor

SICAKLIK MARMARA'DA 40 DERECEYE DAYANIYOR

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Sıcaklık Bölgesi'nde 40 dereceye dayanacak.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 10 ili saat vererek uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

İşte 8 Temmuz 2025 Salı gününün hava durumu ayrıntıları...

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • İSTANBUL °C, 33°C Az bulutlu ve açık
  • BALIKESİR °C, 39°C Az bulutlu ve açık
  • EDİRNE °C, 39°C Az bulutlu ve açık
  • KIRKLARELİ °C, 37°C Az bulutlu ve açık

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • İZMİR °C, 36°C Az bulutlu ve açık
  • AFYONKARAHİSAR °C, 36°C Az bulutlu ve açık
  • DENİZLİ °C, 41°C Az bulutlu ve açık
  • MANİSA °C, 42°C Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • ANTALYA °C, 34°C Az bulutlu ve açık
  • ADANA °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu
  • HATAY °C, 32°C Az bulutlu ve açık
  • ISPARTA °C, 37°C Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • ANKARA °C, 36°C Az bulutlu ve açık
  • ÇANKIRI °C, 37°C Az bulutlu ve açık
  • ESKİŞEHİR °C, 36°C Az bulutlu ve açık
  • KONYA °C, 37°C Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • BOLU °C, 33°C Az bulutlu ve açık
  • DÜZCE °C, 37°C Az bulutlu ve açık
  • SİNOP °C, 30°C Az bulutlu ve açık
  • ZONGULDAK °C, 27°C Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun çok bulutlu, Artvin, Gümüşhane, Bayburt çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • TRABZON 26°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • ARTVİN 30°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • SAMSUN 28°C Parçalı ve az bulutlu
  • AMASYA 37°C Parçalı ve az bulutlu
Meteoroloji 10 ili saat vererek uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Erzincan çevreleri ile Van'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ERZURUM 25°C Parçalı ve az bulutlu
  • KARS 24°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
  • MALATYA 37°C Az bulutlu
  • VAN 26°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • DİYARBAKIR °C, 40°C Az bulutlu ve açık
  • GAZİANTEP °C, 38°C Az bulutlu ve açık
  • MARDİN °C, 35°C Az bulutlu ve açık
  • SİİRT °C, 37°C Az bulutlu ve açık
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ETİKETLER
#hava durumu
#yağış
#sıcak hava
#doğu anadolu
#marmara
#sağanak
#gök gürültülü sağanak
#Gündem
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