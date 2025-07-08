Meteoroloji 10 ili saat vererek uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, 10 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Batıda ise kavurucu sıcaklar etkili olacak. Meteoroloji, her iki havada da yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 Temmuz 2025 tarihli hava durumu raporunu yayınladı. Yapılan son tahminlere göre; iki bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Doğu Anadolu'da Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Van'ın doğusu; Doğu Karadeniz'de ise Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.
Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Sıcaklık Marmara Bölgesi'nde 40 dereceye dayanacak.
Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İşte 8 Temmuz 2025 Salı gününün hava durumu ayrıntıları...
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun çok bulutlu, Artvin, Gümüşhane, Bayburt çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Erzincan çevreleri ile Van'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.